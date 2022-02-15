«Он сам все подстроил»: в деле о заказном убийстве крымского бизнесмена появились неожиданные подробности

Виктор Гирс стал гостем программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Фото: Скриншот из видео эфира

В середине января всю страну облетела шокирующая история о попытке заказного убийства 49-летнего бизнесмена из Алушты. По одной из версий, от Виктора Гирса решила избавиться вдова его брата, чтобы отобрать все наследство бывшего мужа. Однако, по данным Следкома Крыма, заказчиком оказался мужчина. Спустя месяц после инцидента в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» в защиту задержанного выступила его любовница, которая подозревает Виктора в том, что он сам мог организовать покушение на себя, чтобы избавиться от других претендентов на наследство.

Не исключено, что заказать мужчину могли и его конкуренты по бизнесу или его недоброжелатели, ведь, по словам любовницы предполагаемого киллера, в 90-х Виктор якобы был рэкетиром и вымогал деньги у обычных жителей Алушты.

- Вспомни, как мы с тобой познакомились. Ты зашел в заведение, в котором я работала барменом. Ты с порога спросил, где моя мама, а потом объявил, что мы должны платить дань. Вы думаете, я была одна такая? Таких заведений в городе было масса, - рассказала женщина в эфире шоу.

В защиту задержанного выступила его любовница, которая подозревает Виктора в том, что он сам мог организовать покушение на себя. Фото: Скриншот из видео

Позже в студию пришла девушка, которая работала официанткой в заведении, в котором был управляющим Виктор. По ее словам, мужчина никогда не отличался вежливостью. Он вел себя очень грубо со своими подчиненными и даже бил их.

- В деле о наследстве бизнесмен преследует исключительно свои интересы, поэтому все произошедшие события нужно ставить под большой вопрос. Был даже такой случай, когда он снимал футболку в конце рабочего дня и мог кинуть официантке, чтобы она ее постирала. И все грубым и хамским тоном.

Однако в студии были люди, которые все же верили в правоту бизнесмена.

- Да, много вопросов к Виктору, но, опять же, кто-то это покушение заказал? Сам ли это Виктор сделал какую-то двойную инсценировку? Я в это слабо верю, - выразил сомнения телеведущий Александр Яковлев.

Так или иначе, после покушения на убийство 49-летнего бизнесмена Виктора Гирса в Главном управлении Следкома по Крыму и Севастополю уже завели уголовное дело. Расследование все еще продолжается.

Напомним, как ранее рассказал «Комсомолке» сам Виктор, заказчиком убийства был 52-летний Юрий - сожитель супруги умершего брата. Женщина решила не «пачкаться» и попросила возлюбленного избавиться от истинного наследника, чтобы отобрать все себе. Тот нанял исполнителя, а за «успешную» операцию пообещал миллион рублей. Он и должен был убить Виктора. Заказчики тщательно продумали все до мелочей. Даже то, как избавятся от трупа (тело собирались растворить в кислоте, - Ред.). Но силовики узнали об этом чуть раньше, чем все случилось, поэтому убийство удалось предотвратить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У него много врагов»: в Крыму предотвратили заказное убийство бизнесмена

По одной из версий, Виктора «заказала» вдова его брата из-за дележки имущества (подробнее)

Крымский бизнесмен, которого «заказали» киллерам, раскрыл неожиданные подробности готовящегося убийства

Одним из организаторов покушения оказался любовник родственницы Виктора Гирса (подробнее)