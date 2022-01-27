Крымский бизнесмен, которого «заказали» киллерам, раскрыл неожиданные подробности готовящегося убийства

По словам Гирса, в 2019 году начались судебные тяжбы и разделение имущества. Фото: Виктор Гирс

В середине января крымчан шокировала ужасная новость о попытке заказного убийства 49-летнего бизнесмена из Алушты. По одной из версий, от Виктора Гирса решила избавиться вдова его брата, чтобы отобрать все наследство бывшего мужа. Однако, по данным Следкома Крыма, заказчиком оказался мужчина. Виктор поделился с КП-Крым неожиданными подробностями случившегося.

Оказалось, что заказчиком убийства был 52-летний Юрий - сожитель супруги умершего брата. Женщина решила не «пачкаться» и попросила возлюбленного избавиться от истинного наследника, чтобы отобрать все себе. Тот нанял исполнителя, а за «успешную» операцию пообещал миллион рублей. Он и должен был убить Виктора. Заказчики тщательно продумали все до мелочей. Даже то, как избавятся от трупа (тело собирались растворить в кислоте, - Ред.). Но силовики узнали об этом чуть раньше, чем все случилось.

На фото участники покушения. Фото: Источник КП-Крым

- Между мной и бывшей женой брата уже три года шли судебные разбирательства. Наша мама, два его сына и я - настоящие наследники, а они - самозванцы. Это подтверждает липовое завещание, которое появилось через пять месяцев после смерти брата, - говорит КП-Крым Виктор Гирс. - После того, как брат умер, мы ждали полгода, чтобы получить права на имущество, как вдруг из ниоткуда появился новый документ о наследстве 18-летней давности. Тогда брату было 35, а из богатства только машина. А сейчас - это несколько магазинов и недвижимость на берегу моря. К тому же, в графе «наследники» была вписана бывшая супруга, поэтому я сразу понял, что что-то нечисто.

По словам Гирса, в 2019 году начались судебные тяжбы и разделение имущества. Он постоянно обращался во все правоохранительные органы и пытался доказать, что является настоящим наследником.

- Все это время вдова брата не отступала, а после придумала способ, как от меня избавиться. Получается, я ей очень сильно мешал в этих вопросах, потому что все настоящие документы были у меня на руках. Поэтому если бы не сотрудники органов, которые очень оперативно сработали, то у них бы все получилось.

Сейчас бывшая жена, ее сожитель и исполнитель задержаны. Следствие продолжается.

Напомним, силовики определили личности участников готовящегося заказного убийства бизнесмена. Им оказался Юрий, который был сотрудником охраны режимно-секретного управления МГБ ДНР. За это его внесли в базу данных сайта «Миротворец», где публикуют данные людей, причастных к конфликту на Донбассе (сайт запрещен на территории РФ). Согласно данным портала, Юрий женат, у него есть приемный сын.

Соисполнителем убийства оказался 35-летний Юрий. Сейчас он бомж и живет в одном из алуштинских гаражей. Но прошлое у него тоже богатое. Бездомный тоже занесен в базу данных «Миротворец», так как он воевал на стороне спецбатальона на Донбассе.

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