Воевали за ДНР: что известно о киллерах, готовивших убийство крымского бизнесмена

Оба киллера живут в Алуште, в прошлом были связаны с ДНР. Фото: страницы в соцсетях

Силовики определили личности участников готовящегося заказного убийства бизнесмена из Алушты. По данным источника КП-Крым в правоохранительных органах, Виктора хотел устранить 52-летний Юрий. По другой версии, заказчиком была вдова его бывшего брата.

Юрий, причастный к организации убийства, был сотрудником охраны режимно-секретного управления МГБ ДНР. За это его внесли в базу данных сайта «Миротворец», где публикуют данные людей, причастных к конфликту на Донбассе (сайт запрещен на территории РФ). Согласно данным портала, Юрий женат, у него есть приемный сын.

52-летний Юрий был сотрудником охраны режимно-секретного управления МГБ ДНР. Фото: страница в соцсетях

Также известно, что мужчина живет в Алуште, официально нигде не работает. Силовики изъяли у него пистолет, три мобильных телефона и удостоверение сотрудника ЧОП.

Соисполнителем убийства, по данным собеседника КП-Крым, является 35-летний Юрий. Сейчас он бомж и живет в одном из алуштинских гаражей. Но прошлое у него тоже богатое. Бездомный тоже занесен в базу данных «Миротворец», так как он воевал на стороне спецбатальона на Донбассе.

- Нарушил присягу и перешел на службы в правоохранительные органы, организованные террористами или силами оккупанта. Входил в состав батальона «Восток», - сказано на сайте.

Также у Юрия есть медаль «За возвращение Крыма». Позже он работал в генпрокуратуре Донецкой Народной Республики, служил в Управлении специальных операций в должности офицера.

Сейчас мужчина бездомный, живет в алуштинском гараже. Фото: страница в соцсетях

У бездомного в гараже нашли 20 мобильных телефонов, шесть сим-карт, видеорегистратор и другую технику.

Кстати, после убийства фигуранты уголовного дела хотели растворить труп в кислоте.

По данным СК по Республике Крым и городу Севастополь, заказчикам убийства обещали миллион рублей за успешную «операцию».

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