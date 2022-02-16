«Искали всей Ялтой»: милая история потерявшегося щенка девочки-инвалида

За два дня поисков семье позвонили сотни неравнодушных людей, которые предлагали свою помощь. Фото: Архив героя публикации

На прошлых выходных крымские соцсети облетела грустная история - в Ялте у маленькой девочки-инвалида Алины пропал щенок по кличке Тэксер. За два месяца она полюбила его как лучшего друга, а потом он внезапно исчез. Но благодаря неравнодушным жителям полуострова собаку получилось найти и вернуть хозяевам. Историю о том, как нашелся щенок, КП-Крым рассказала Оксана, мама Алины.

- Эта история со счастливым итогом. Тэксер дома, носится по двору, он тоже счастлив быть дома, - написала женщина в соцсетях.

Все случилось в субботу 12 февраля, когда одна из дочек Оксаны пошла выгуливать собаку. Вышла во двор и поняла, что забыла поводок.

- Она вернулась в квартиру, а когда снова вышла на улицу, Тэксера уже не было. Мы очень испугались, начали его искать по всей Набережной. Нам помогали соседи, одноклассники моих детей, но так и не нашли.

Главной хозяйкой маленького французского бульдога была дочка Оксаны - Алина. Всю жизнь она прикована к коляске из-за диагноза ДЦП, поэтому щенок был ее лучшим другом и часто поднимал ей настроение. Как бы от нее не скрывали печальную новость, пропажу своего пушистого друга она заметила сразу. Девочка сильно переживала и постоянно плакала. Неравнодушные даже предлагали отдать похожего щеночка этой же породы, но семья отказывалась.

Маленький Тэксер живет в семье уже два месяца. Фото: Архив героя публикации

- Я почему-то была уверена, что мы его найдем, поэтому не соглашалась брать нового щенка. Все время старалась успокаивала дочку, а сама раскидывала объявления в соцсети. И на следующий день мне позвонила женщина и сказала, что в Ливадийском дворце встретила молодую пару с такой же собакой, как на фото в Сети. Спросила, что за порода, а они и знать не знают. Потом во время разговора выяснилось, что тот щенок – это наш Тэксер! Они его просто забрали, когда он от нас убежал. Женщина им дала мой номер, и они привезли нашего щенка.

По словам Оксаны, пятимесячного бульдога искали всей Ялтой. За два дня поисков семье позвонили сотни неравнодушных людей, которые предлагали свою помощь. Были и те, которые хотели отдать своего любимца, только бы Алина не плакала.

- А сегодня дочка выходила на Набережную выгулять собаку, так ее почти каждый прохожий узнавал и спрашивал, как дела с щеночком. Мы очень рады, что так все сложилось, и наша история закончилась позитивно.

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