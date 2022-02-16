Проверяйте ящик: разносить квитанции на капремонт в Крыму доверили почтальонам

Квитанции за январь крымчане получат на этой неделе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов определился с печатью и доставкой квитанций на оплату взносов. Первые 350 тысяч платежек уже готовы, и завтра поступят в отделения «Почты Крыма».

Прежде квитанции печатал Единый информационно-расчетный центр. Но деятельность этой организации попала в поле зрения правоохранителей, и Фонду капремонта пришлось перейти на самообслуживание – искать производителей и распространителей квитанций самостоятельно. Подрядчик, с которым заключили договор в прошлом году, с задачей не справился – платежки жителям многоэтажек не приходили, либо содержали ошибочные данные. В этом году печатать квитанции будет одна организация, а разносить по домам – другая.

- Доставку платежек отныне будет осуществлять «Почта Крыма», - рассказали КП-Крым в Министерстве ЖКХ республики. - Сегодня все квитанции будут отпечатаны, а завтра - переданы на почту для дальнейшей доставки.

За время разбирательств с ЕИРЦ и предыдущим подрядчиком пеня за просрочку платежей взиматься не будет. Но долги по состоянию на март 2020 года учитываются в новых платежках. Более того, Фонд намерен судиться со злостными неплательщиками.

- На 01.02.22 собираемость взносов составляет 65 %, задолженность на это же число составляет 2,4 миллиарда рублей, - уточнили в МинЖКХ.

Квитанции в электронном виде плательщики получат, только если сами обратятся в абонентский отдел фонда или заполнят форму в личном кабинете на его официальном сайте.

Напомним, что полученные в феврале платежки за капремонт крымчане должны погасить полностью, не взирая на льготы по коммунальным услугам. Новый порядок предусматривает компенсацию расходов непосредственно льготнику, а не поставляющей услугу организации.

Инвалидам, ветеранам, многодетным семьям, чернобыльцам, реабилитированным гражданам деньги перечислят на банковский счет или в отделение почты по месту жительства. То есть январские взносы, которые жители многоквартирных домов уплачивают в феврале, компенсируют в марте.

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