Как льготникам Крыма оплачивать коммунальные услуги с января 2022 года

Около 600 тысяч крымчан пользуются льготами по оплате коммуналки Фото: Архив "КП"

С 2022 года изменился механизм предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Такая форма социальной поддержки переходит от расчетов между ведомствами к переводу средств напрямую льготникам — инвалидам, ветеранам, многодетным семьям, чернобыльцам, реабилитированным гражданам.

В Крыму переход к монетизации льгот по оплате коммунальных услуг будет осуществлен в два этапа. Новый механизм апробируют на взносах за капитальный ремонт многоквартирных домов. Начиная с января всем льготникам придется оплачивать эту услугу в полном размере, а компенсация расходов придет в следующем после оплаты месяце. То есть январские взносы, которые жители многоквартирных домов уплачивают в феврале, компенсируют в марте.

- Произошли изменения механизма предоставления компенсации понесенных затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг, - пояснил КП-Крым член исполкома ОНФ, депутат горсовета Симферополя Олег Бышук. - Если ранее льготы предоставляли путем прямой оплаты службой соцзащиты поставщикам коммунальных услуг, управляющим организациям, то сейчас соцзащита будет перечислять средства напрямую льготникам. Произошла монетизация льгот.

Льготнику сначала необходимо оплатить жилищно-коммунальные услуги в полном объеме.

Поставщик предоставляет данные об оплате в органы соцзащиты, которые перечислят необходимые средства на расчетный счет льготника. Но если льготник не оплатит услуги своевременно, то не сможет рассчитывать на компенсацию. Если полной оплаты не будет длительное время, поставщик вправе потребовать расчета через суд.

- Сначала оплачиваем, потом получаем компенсацию. Должники компенсацию не получают, - подчеркнул Бышук. - И платят полностью из своего кармана.

С марта новый порядок распространится на все коммунальные платежи, и апрельские квитанции за газ, свет, электроэнергию, водопользование и водоотведение, тепло и обслуживание дома льготники будут оплачивать на 100%. К этому сроку социальным службам предстоит провести широкую информационную кампанию, поскольку в Крыму скидкой на коммунальные платежи пользуются около 600 тысяч человек.

- Все должны понимать, что ситуация серьезная и может потом вызвать большой резонанс, - считает директор АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» Анатолий Петров. - Вся необходимая информация есть на сайте Министерства труда и социальной защиты Крыма. Когда вы в феврале пойдете оплачивать капремонт, нужно внести 100% суммы. И через месяц на расчетный счет средства будут компенсированы. Никаких льгот 25%, 50% оплаты уже нет.

Компенсацию расходов органы соцзащиты будут проводить автоматически на расчетный счет льготника, если он получает пособия, пенсию, другие доплаты, включая проезд в общественном транспорте. При отсутствии банковского счета, плательщику перечислят деньги на почту по месту жительства.

Обращаться в отдел соцзащиты стоит только в том случае, если гражданин хочет изменить способ получения компенсации: вместо банковской карты получать почтовым переводом, или наоборот.

Отказаться от денежной компенсации и вернутся к прежнему порядку получения льгот не получится — он определен нормами жилищного законодательства (160 статья ЖК РФ).

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