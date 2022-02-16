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Происшествия16 февраля 2022 15:14

Задержание подростка, устроившего стрельбу на детской площадке в Севастополе, попало на видео

17-летний школьник устроил перестрелку 1 января
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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Следователям предстоит установить все причины и условия, которые могли поспособствовать совершению преступления. Фото: Скриншот из видео

Следователям предстоит установить все причины и условия, которые могли поспособствовать совершению преступления. Фото: Скриншот из видео

После стрельбы, которую устроил подросток на детской площадке в Севастополе, следователи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю.

- Возбуждено уголовное дело по факту совершения хулиганства, выраженного в грубом нарушении общественного порядка и проявлении явного неуважения к обществу, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия, - сказали в ведомстве. - Следователи установят все причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления, а также дадут соответствующую правовую оценку действиям всех участников происшествия.

Напомним, после Нового года 1 января на детской площадке в Севастополе произошла перестрелка. Ночью во дворе дома на улице Тараса Шевченко 17-летний парень 10 раз выстрелил из автомата Калашникова. Рядом с ним на площадке никого не было, но все жители спального района не на шутку испугались. После этого подросток разместил у себя в социальных сетях видео своего поступка.

Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев.

Следователям предстоит установить все причины и условия, которые могли поспособствовать совершению преступления.

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