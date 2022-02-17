«Злой» циклон принесет в Крым похолодание и бешеный ветер

На выходных погода успокоится, но температура воздуха постепенно будет опускаться
Фото: Архив "КП"
Последние дни крымская зима баловала теплом жителей полуострова. Всю неделю были плюсовые температуры, а в воздухе уже ощущалась весна. Но синоптики расстраивают: к выходным в Крым снова придет холодный фронтальный раздел, который принесет усиление ветра и похолодание.
Как рассказали КП-Крым в региональном гидрометцентре, днем 17 февраля и до конца суток 18 февраля на полуострове ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.
- 18 февраля дождь, днем в горах со снегом, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Сегодня до конца дня можно не ждать осадков, но завтра температура воздуха ночью и днем опустится с +12 до +6, и мы ожидаем дождь, - отметила начальник Гидрометцентра Татьяна Любецкая.
На выходных погода успокоится, но температура воздуха постепенно будет опускаться. Так, ночью 19 февраля столбики термометра опустятся до 0, а днем поднимутся до +6.
- Но грустить не нужно, ведь совсем скоро холода покинут полуостров и наступит настоящая весна.
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