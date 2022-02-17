Царь горы: на мысе Капчик поселился нереально милый кот

Пушистый полосатый кот вальяжно прогуливается по скалам и ни капельки не боится туристов. Фото: Скриншот из видео

Крым славится не только красивыми пейзажами и морем, но и большим количеством кошек. Здесь они почти священные животные, и уважают их не меньше коров в Индии. Котики часто спят на лавочках в парке, загорают на пляжах и ловят солнечные лучи на улицах Южного берега. Одного такого котика крымчане заметили на днях на мысе Капчик, что в Новом свете.

Пушистый полосатый кот вальяжно прогуливался по скалам и ни капельки не боялся туристов. Усатый даже попал в объектив к местному трэвел-блогеру Александру Михайленко. Во время поездки в Судак он встретил пушистого у Царской бухты, когда тот неспешно загорал на солнце. Оказалось, местные прозвали его в честь мыса - Капчик. По всей видимости, кот живет там сам по себе, добывая еду охотой и хитростью у умиляющихся туристов.

Местные прозвали его в честь мыса – Капчик. Фото: Скриншот из видео

- Такой же кот жил здесь раньше, но в марте 2020 года его не стало, когда в курортном поселке начали массово травить животных. Кот был местной достопримечательностью, его любил весь поселок Новый Свет. Чтобы вы понимали, к нему даже приезжали из других городов, и он всегда с радостью встречал гостей, был ласков и дружелюбен, - рассказывает КП-Крым блогер.

Упитанный пушистик встречает гостей на лавочке недалеко от обрыва. Он не боится людей, всегда подходит к незнакомцам и мурчит.

Напомним, в прошлом году в Ялте местные жители нашли на улице котика с необычной мордочкой - глаза у него, будто жирно подвели черным карандашом. Кот больше напоминал демона или на представителя субкультуры эмо или гота.

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