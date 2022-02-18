«Нацисты понимают только силу»: в Крыму пригрозили сокрушительным ответом на украинские провокации

Власти республики не верят заявлениям Минобороны Украины Фото: Степан ОСТИНОВ

Заявлениям Минобороны Украины о том, что вооруженное нападение на Крым не планируется, верить нельзя. Такое мнение выразил глава РК Сергей Аксенов.

- Министр обороны Украины заверяет, что эта страна не планирует силовых действий в отношении Донбасса или Крыма. И призывает не верить подобным сообщениям. На самом деле верить нельзя ни одному слову этих персонажей, что бы они ни говорили. Вот и это заявление прозвучало на фоне обстрелов Донбасса, а еще сравнительно недавно официальный Киев не исключал никаких сценариев в отношении Крыма, - написал Аксенов на своей странице «Вконтакте».

По словам главы РК, в случае любой провокации в отношении российского Крыма, последует «сокрушительный» ответ.

- За Перекопом это прекрасно знают. Такой же ответ последует и в случае попытки масштабного вторжения украинских вояк на Донбасс. Нацисты понимают только силу, - отмечает Сергей Аксенов.

Глава республики подчеркнул, что мощь Вооруженных сил России – самая надежная гарантия мира и безопасности.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что нет намерения применять силовые действия в отношении Донбасса и Крыма. По его словам, Киев будет двигаться политико-дипломатическим путем. Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности обороны Украины Алексей Данилов заявил, что военный сценарий возвращения полуострова невозможен. Однако он отметил, что Украина сделает все для достижения цели.

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