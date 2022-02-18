Жители села Заречное в Крыму не могут покорить новый надземный переход

Переходу нет и года. Фото: Наталья Гапич/facebook

Жители села Заречное, вдоль которого проходит трасса Симферополь-Алушта-Ялта, стали заложниками нового надземного перехода. Он отделил жилую часть села от административно-торговой, став преградой для мамочек с колясками и пожилых селян.

Пешеходный переход в Заречном строили несколько лет для организации безопасного движения. По ялтинской трассе ежедневно проносятся тысячи автомобилей, и пешеходов здесь сбивали не раз. Когда в прошлом году переход открыли, особой радости у селян это не вызвало – рядом работающий светофор на «зебре» вполне справлялcя с задачей, и можно было перебраться из одной части села в другую. Но в начале февраля «зебру» и светофор убрали, проход к дороге перекрыли, и тут оказалось, что путь над землей под силу разве что, людям в хорошей физической форме.

За 40 миллионов рублей конструкция из металлокаркаса и поликарбоната оказалась не практичной. Фото: Наталья Гапич/facebook

- Ступеньки скользкие, угол подъема очень крутой. Ни пожилым людям, ни мамам с колясками это не под силу, - негодуют жители Заречного в соцсетях. – Да, там есть лифт. Но он предназначен только для инвалидов-колясочников и только через звонок оператору. Просто так вызвать лифт нельзя.

Жалобы в профильные службы с просьбой вернуть на место светофор результата не дали. По бумагам безопасность движения соблюдена, переход есть, а могут люди им пользоваться или нет – это вопрос риторический.

- ФАП находится через дорогу, и как добираться с младенцами в коляске, больным пожилым людям, тем кто ходит на капельницы? – вопрошают селяне. - Наплевали на людей, сами же здесь не ходят, хоть бы приехали и своими глазами посмотрели на этот кошмар.

Ступени то в лужах, то в снегу. Фото: Наталья Гапич/facebook

Поликарбонатная обшивка перехода уже вся в дырах. В шахте лифта стоит вода, что делает его использование в принципе небезопасным. Минтранс отвечает, что лифт исправный, а ремонт перехода запланирован в рамках содержания в марте-апреле месяце. Тем, кому не удобно пользоваться надземным переходом, рекомендуют пройти 1 км до следующего наземного.

Напомним, строительство трех надземных пешеходных переходов в селах Лозовое, Заречное и Перевальное началось в 2018 году. Каждый обошелся казне в 42-44 миллиона рублей, чтобы снять ограничение скорости автомобилей и увеличить пропускную способность ялтинской трассы. В будущем Служба автомобильных дорог РК собирается полностью избавить участок от Лозового до Перевального от наземных пешеходных переходов.

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