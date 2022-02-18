Снимали стресс: в Крыму после учений военные зажигательно станцевали лезгинку

Учения проводились на территории 15 полигонов
Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Несколько дней назад в Крыму завершились плановые тактические учения Южного военного округа. На полигонах полуострова они тренировались уничтожать вертолеты, бронетехнику, наземные объекты и живую силу условного противника.
Конечно, на полуострове собрались представители разных национальностей. Часть вооруженных формирований прибыло из Южной Осетии и Дагестана. Видимо, после усиленной отработки тактических навыков военные решили немного отдохнуть и пустились в пляс. Сперва один военнослужащий, а потом и другие ребята начали дружно отплясывать национальный кавказский танец – лезгинку. Дело было, как сообщают очевидцы, в селе Подгорное Бахчисарайского района Крыма.
- Вот так должны жить дружно все народы в России, и враг не страшен, - пишут очевидцы в соцсетях.
Кавказский танец многим пришелся по душе:
- Сразу вспомнился СССР...... Какие все дружные были. Пусть и сейчас так будет! Браво, ребятки! С такими военными ничего не страшно.
В отделе информационного обеспечения Черноморского флота корреспонденту КП-Крым сообщили, что плановые тактические учения завершились, и военные отправились домой.
- Подразделения ЮВО убыли из Крыма в пункты постоянной дислокации, а чем они занимались на обратном пути, нам неизвестно, - отметил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского региона Алексей Рулев.
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