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Общество18 февраля 2022 12:11

Снимали стресс: в Крыму после учений военные зажигательно станцевали лезгинку

Очевидцы засняли на видео кавказский танец на фоне танков
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
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Учения проводились на территории 15 полигонов

Учения проводились на территории 15 полигонов

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Несколько дней назад в Крыму завершились плановые тактические учения Южного военного округа. На полигонах полуострова они тренировались уничтожать вертолеты, бронетехнику, наземные объекты и живую силу условного противника.

Конечно, на полуострове собрались представители разных национальностей. Часть вооруженных формирований прибыло из Южной Осетии и Дагестана. Видимо, после усиленной отработки тактических навыков военные решили немного отдохнуть и пустились в пляс. Сперва один военнослужащий, а потом и другие ребята начали дружно отплясывать национальный кавказский танец – лезгинку. Дело было, как сообщают очевидцы, в селе Подгорное Бахчисарайского района Крыма.

- Вот так должны жить дружно все народы в России, и враг не страшен, - пишут очевидцы в соцсетях.

Кавказский танец многим пришелся по душе:

- Сразу вспомнился СССР...... Какие все дружные были. Пусть и сейчас так будет! Браво, ребятки! С такими военными ничего не страшно.

В отделе информационного обеспечения Черноморского флота корреспонденту КП-Крым сообщили, что плановые тактические учения завершились, и военные отправились домой.

- Подразделения ЮВО убыли из Крыма в пункты постоянной дислокации, а чем они занимались на обратном пути, нам неизвестно, - отметил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского региона Алексей Рулев.

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