Искали птичку, а нашли шакала: на заповедном мысе Казантип в Крыму запечатлели редкого представителя фауны

До сих пор в объектив фотоаппарата сотрудников "Заповедного Крыма" попадали волки. Фото: Игорь Сикорский

Отдыхающий под каменным выступом шакал попал в объектив фотографа на заповедном мысе Казантип в Крыму. Сейчас эта территория закрыта для массового посещения, чтобы ограничить антропогенное влияние на естественные природные ландшафты и их обитателей.

Фотограф Вячеслав Лузанов искал на Казантипе очень редкую птичку-пуночку, которая зимует на полуострове. Но на пути ему попался другой редкий представитель полуостровной фауны – шакал.

- Вот, кого не ожидали сегодня встретить, так это одного из самых редких и скрытных представителей местной фауны, - охарактеризовал свою находку фотограф, предоставив снимок представителя семейства псовых в соцсетях.

Фотограф Вячеслав Лузанов искал на Казантипе птичку–пуночку. Фото: facebook/Vyacheslav Luzanov

Действительно, площадь Казантипского заповедника всего 4,5 квадратных километра. С берега его окружает плотная застройка населенных пунктов – пгт Щелкино и села Мысовое. Как сюда пробрался шакал, остается загадкой.

- Шакалы были замечены на территории Крымского полуострова давно, и потому сказать, что конкретно этот появился в Казантипском заповеднике во время «отдыха» территории от антропогенной нагрузки никак нельзя, - отметили КП-Крым в дирекции учреждения «Заповедный Крым». - По воспоминаниям наших сотрудников, первые шакалы в этой местности появились около 10-15 лет назад.

В этом году, кроме запечатленного на фото шакала, других особей в Казантипском заповеднике не встречали. И этому факту сотрудники очень рады – некому будет беспокоить многочисленных пернатых, высиживающих потомство сейчас в границах мыса. Собственно, с этой целью на заповедную территорию до 1 апреля запрещено экскурсионное посещение. Но научный отдел теперь будет ежегодно проводить мониторинг популяции данного вида с целью определения возможных изменений.

В режиме отдыха от человека сейчас пребывает Опукский заповедник. Эта территория известна, как проматерь современных тюльпанов, и весной желтые, красные, белые и багряные «тюрбаны» поднимаются над степными просторами. Кроме тюльпанов, на мысе Опук интерес для туристов представляют розовые скворцы. Но увидеть их можно будет после снятия ограничений на посещение заповедных территорий.

в фотообъектив попал настоящий хищник. Фото: facebook/Vyacheslav Luzanov

- Посещение ГПЗ «Опукский» и «Казантипский» закрыли для того, чтобы исключить антропогенное влияние на период гнездования птиц и размножения животных. Репродуктивный цикл проходит без фактора беспокойства, что сохраняет численность популяций и мест гнездовий. Поэтому, можно сказать, что сейчас оба этих заповедника находятся в покое и восстанавливают свои природные комплексы, - подытожили в дирекции «Заповедного Крыма» .

Напомним, чтобы посетить заповедные территории, нужно оформить разрешение для посещения на конкретную дату и маршрут. Сделать это нужно онлайн на сайте ФГБУ «Заповедный Крым». Для жителей Крыма посещение заповедных территорий бесплатное. Гостям полуострова нужно заплатить 150 рублей с человека.

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