В Ялте попавшие под каменный сель троллейбусы режут на металлолом

Троллебусы режут на металлолом. Фото: ВК/Подслушано Ялта

Занесенный селевым потоком Ялтинский троллейбусный парк заканчивает свое существование. Старенькие Škoda пошли на металлолом, а расчищенная территория перейдет в распоряжение города.

Фото заставших в каменной реке троллейбусов стали мейнстрмом после залповых ливней в июне прошлого года. Микрорайон Васильевка, где доживали свой век списанные троллейбусы, попал под сход селя вперемешку с гравием. Дома занесло под крыши, а троллейбусы- по окна. Пока Ялта восстанавливала городскую инфраструктуру, апокалиптические виды на фоне крымских гор стали обязательной локацией для инстаграмщиков. За небольшое вознаграждение охранник разрешал зайти на территорию автопарка любителям фото в духе фильмов-катастроф. Но яркой фотозоне пришел конец – троллейбусы режет на металлолом.

Троллейбусы отслужили свое и ждали списания. Фото: ВК/Подслушано Ялта

- Похоже, что совсем скоро наши раритетные троллейбусы отправятся в небытие, - пишут ялтинцы в соцсетях. - Пилят, режут, вывозят...

Отслужившую свой срок технику готовили на списание. Проблема была только в расчистке и восстановлении моста, чтобы подъехать к парку на грузовике и подвезти оборудование. Сейчас работе автогена ничего не мешает.

- Спасибо потопу, а то неизвестно сколько еще стояли и занимали драгоценную землю, - отмечают ялтинцы.

Так троллейбусный парк выглядел в июне 2021 года Фото: Михаил ПАТЛИС

- Старые троллейбусы были лечебные, - уверяют горожане. - Они дрожали какой то дрожью ,в каком то особенном диапазоне …Все шлаки выходили вместе с камнями, песком и сахаром. А у кого был гайморит, так он тоже вылетал весь. И после пару поездок у человека появлялся хороший сон, ровное дыхание и чистый желудок. Нужно бы один оставить для лечебных поездок.

С практической точки зрения старые троллейбусы моно было опустить на дно Ялтинской акватории. С одной стороны они помогли бы изгнать тральщиков, незаконно добывающих рыбу недалеко от берега, с другой – стали бы домом для моллюсков и маленьких рыбок. Ни для экскурсионных поездок, ни для второй жизни в виде ларька для стрит-фуда ветераны пассажирского электротранспорта не годятся.

Троллебусы в каменном потоке пользовались популярностью фотоблоггеров. Фото: yanchdmtr/instagram

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