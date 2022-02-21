Сел хозяину на шею: в Симферополе кот Макс стал звездой соцсетей

Такие поездки Макс и Евгений устраивают каждое утро. Фото: Скриншот из видео

Эту парочку в Симферополе знают все. Кот-блондин Макс и его хозяин Евгений Иванов уже стали настоящими звездами соцсетей. Их фотографируют и снимают на видео везде: в парках, на центральных улицах и около торговых центров. Роскошный пушистик ездит на велосипеде, сидя на плечах у симферопольца.

Роскошный пушистик ездит на велосипеде, сидя на плечах у симферопольца.

«Хорошо устроился!», «Ну и морда наглая», - выкрикивают прохожие, а ему хоть бы что!

Оказалось, такие поездки Макс и Евгений устраивают каждое утро. Для хозяина - это спорт, а вот для кота - способ прогулки, не пачкая лапок. Ленивый питомец даже не боится большой скорости, потому что доверяет своему хозяину.

Шотландскому коту Максу уже пять лет. По словам Евгения, гулять пешком усатый не любит, зато, когда хозяин собирается на улицу с велосипедом, он сразу запрыгивает к нему на шею.

- Хотели сразу на поводок его, ему просто ну не очень хотелось ходить, он упирался как осел. Я его на плечо кидал. Он любит на качелях качаться. Его это успокаивает. А здесь же тоже сидишь на велосипеде, и он тоже так успокаивается, - делится Иванов.

Вместе с пушистым питомцем Евгений разъезжает по городу и покоряет маршруты длиной в 50 километров. Раньше они ездили по поселкам и селам, а в этом году начали появляться и в городе.

ВМесте они объезжают около 50 километров

Напомним, на днях красивого котика заметили на мысе Капчик, что в Новом свете. Пушистый полосатый кот вальяжно прогуливался по скалам и ни капельки не боялся туристов. Усатый даже попал в объектив к местному трэвел-блогеру Александру Михайленко. Местные прозвали его в честь мыса - Капчик. По всей видимости, кот живет там сам по себе, добывая еду охотой и хитростью у умиляющихся туристов.

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