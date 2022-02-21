В Ялтинском крокодиляриуме пополнение: десятки кайманов вылупились из яиц

Малышей держат в отдельном помещении с соблюдением температурного режима. Фото: Ялтинский крокодиляриум

В Ялтинском крокодиляриуме пополнение. Как сообщило руководство, из яиц вылупились больше 100 кайманов.

- В полку наших кайманов пополнение! Новобранцы зеленые, в самом прямом смысле этого слова, и очень любопытные. На руках сидят спокойно, не кусаются. Но этот период будет недолгим - через пару месяцев их голыми руками не возьмешь! – делится директор крокодиляриума Виктор Жиленко.

Теперь же предстоит разобраться, что делать с «этим счастьем». Пока что маленьких кайманчиков держат в отдельном помещении, где соблюдены все температурные показатели. Также там есть и водоем. Малыши активно плавают, ползают и знакомятся друг с другом.

Такое огромное потомство самки крокодила вывели неспроста. Ялтинский крокодиляриум затопило летом минувшего года, и рептилии восприняли это как разлив реки. Ведь воды было очень много, кайманы выплыли из аквариумов.

- В природе разлив реки – сигнал для начала брачного периода. По итогу к январю 2022 года самки вывели 150 яиц, - рассказал Виктор Жиленко.

Напомним, крокодиляриум в Ялте до сих пор находится под угрозой закрытия. Вольеры не соответствуют новым стандартам российского законодательства. Сейчас в коллекции крокодиляриума больше 80 кайманов. По словам руководства, для размещения рептилий строится новый большой объект, где вольеры будут просторнее.

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