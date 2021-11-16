Летний потоп привел к массовому размножению крокодилов в Ялте

У рептилий сработали инстинкты. Фото: Виктор Жиленко.

Проливные дожди на Крымском полуострове спровоцировали обострение инстинктов у обитателей крокодиляриума в Ялте.

Директор зоопарка рептилий Виктор Жиленко сообщил, что впервые за время существования Ялтинского крокодиляриума каймановые крокодилы отложили яйца. Всего отложено 76 яиц, из которых через пару месяцев появится молодь этого некрупного аллигатора. Длина взрослых самцов не превышает двух метров, самок 1,4 метра.

В Ялту крокодилы вернулись с пополнением. Фото: Виктор Жиленко.

- На 90% всплеск рождаемости спровоцировал летний потоп, во время которого помещение крокодиляриума было затоплено, пришлось срочно эвакуировать всех его обитателей. В вольере у крокодилов один край прогревается специальными лампами до 30 градусов, а другой до 23. Рептилии, разгуливая, сами выбирают оптимальный температурный режим. А тут стрессовая ситуация, то переезд в Алушту, то возвращение в Ялту, да еще и критическая, опасная для здоровья аллигатора температура - всего плюс 18 градусов! Вот они и стали размножаться, отреагировали таким образом на все жизненные перипетии, - рассказал КП-Крым Жиленко.

Всю яйцекладку бережно забрали из вольера, положили в специальный контейнер, чтобы затем поместить в инкубатор. Остается только дождаться середины января, когда на свет божий начнут вылупляются малыши.

Потомство появится на свет к середине января. Фото: Виктор Жиленко.

Нельзя сказать, что семь десятков яиц – это рекорд для Ялтинского крокодиляриума. Года четыре назад нильская крокодилова отложила 89 яиц, из которых вылупились 88 премиленьких детенышей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму случился крокодилий бэби-бум

Пока 88 малышей лакомятся куриными шейками, в зоопарке раздумывают, на кого их обменять (подробнее)