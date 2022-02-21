«Не было времени думать, нужно было вытаскивать людей»: крымский полицейский рассказал, как спас жителей горящего дома

Сотрудник ГИБДД Александр Смолинский с сыном. Фото предоставлено Александром Смолинским

В Крыму полицейские, не дожидаясь МЧС, спасли из полыхающего дома троих человек. Страшный пожар произошел в селе Солнечногорское под Алуштой. Заметили возгорание двое сотрудников ГИБДД - Александр Смолинский и Павел Противень. Корреспондент КП-Крым связалась со старшим лейтенантом полиции Александром Смолинским и узнала детали произошедшего.

Напомним, речь идет о пожаре, из которого полицейские героически спасли троих человек, включая 84-летнюю пенсионерку. Первыми на месте возгорания оказались начальник алуштинского отдела ГИБДД ОМВД России майор Павел Противень и инспектор дорожного надзора старший лейтенант полиции Александр Смолинский, которые в тот день как обычно патрулировали улицы.

- Павел Противень незамедлительно сообщил о пожаре в экстренные службы, а Александр Смолинский вбежал внутрь горящего здания. Практически при нулевой видимости он смог найти и вывести в безопасное место молодых мужчину и женщину, - рассказали в МВД России.

Когда старший лейтенант узнал, что в доме осталась 84-летняя пенсионерка, он не раздумывая, вновь бросился в горящее здание.

- Я увидел, что в внутри есть люди. Из соседнего дома мужчина тоже вышел на помощь. Я зашел внутрь, там все было в дыму. Вытащили двух человек - молодую девушку и парня. Они сказали, что в дальней комнате была бабушка. Там уже из-за дыма ничего не было видно. Я пошел туда, бабушка в этот момент спала. Я разбудил ее и вытащил из огня, - рассказал корреспонденту «КП-Крым» Александр Смолинский.

По словам полицейского, во время пожара он надышался угарным газом и на следующее утро немного охрип. Но брать выходной на работе Александр не стал.

- Не сильная проблема. Это из-за того, что средствами защиты от дыма я не пользовался. Но тогда не было времени думать об этом, нужно было людей вытаскивать, - отметил герой.

Как подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк, люди были спасены благодаря своевременным, грамотным и самоотверженным действиям сотрудников ГИБДД.

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