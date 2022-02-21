Крымчанин продает координаты бомбоубежищ в Севастополе по 10 рублей

Предложение получить данные о местах, где можно укрыться, появилось на сервисе буквально вчера. Фото: Avito.ru

«Комсомолка» часто пишет про нестандартные объявления на Авито, где крымчане чего только не продают! Так, буквально вчера житель Севастополя решил подзаработать на продаже координат бомбоубежищ в городе-герое.

Как сообщил КП-Крым молодой человек, такие сведения можно найти в открытом доступе, а он всего лишь делает возможность их получить более удобной. За сутки парень получил уже семь звонков от потенциальных покупателей, правда, никто из них так и не решился приобрести ценную информацию. Сказать, что цены «кусаются» нельзя, стоимость услуги - всего лишь 10 рублей, но крымчане чего-то колеблются и сомневаются, стоит ли овчинка выделки.

- Гражданам может быть полезна данная информация на случай нападения, чтобы они могли знать, где находятся ближайшие убежища. Люди, зная эти данные, могли бы подготовиться заранее, - рассказал КП-Крым севастополец.

Стоимость услуги невелика - всего 10 рублей. Фото: Avito.ru

Возможно, идея затеять такой бизнес посетила парня на фоне эскалации ситуации с Украиной и сообщений об обстрелах ДНР. Как известно, первая сотня эвакуированных из так называемой ЛДНР уже прибыла на территорию Крымского полуострова 20 февраля.

- Я сам в этих местах, координаты которых предоставляю, никогда не был. Все их можно найти в сети Интернет, я этими данными спокойно пользуюсь. Есть спрос, а есть предложение. Таких мест я знаю около сотни, - рассказывает парень.

По словам крымчанина, любая возможность заработать никогда не бывает лишней, особенно, если есть интерес со стороны горожан. К тому же, абы кому ценные сведения он не сообщает, стараясь выяснить, с какой целью потенциальные покупатели интересуются его «товаром». Есть и такие, кто хочет заплатить 10 рублей, а за отданный на металлолом украденный в таких местах материал получить несколько больше.

- Я абсолютно каждого человека спрашиваю, зачем ему такие данные. На вопрос, зачем мне это нужно знать, отвечаю: хочу убедиться, что вы не будете там ничего распиливать, - пояснил севастополец, заверив, что, предполагая нездоровые намерения, данные не сообщает.

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