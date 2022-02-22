Крымчане похитили и удерживали знакомого из-за долга в пять тысяч рублей

Один из похитителей был уже четырежды судим
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Черноморском из-за долга в пять тысяч рублей мужчину почти сутки удерживали связанным и угрожали физической расправой. Об этом КП-Крым рассказал источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника издания, похитили крымчанина его знакомые - эдакие Бонни и Клайд. Ему 26 лет и он уже четырежды судим - за наркотики, кражу, оскорбление представителя власти и сексуальные отношения с несовершеннолетними. В общем, типичный плохой парень. Его подруге при этом еще не исполнилось 20-ти лет. Ранее она не была судима.
-Мужчине связали руки, ограничив свободу в передвижении, и требовали вернуть долг в пять тыс. рублей. При этом ему наносили телесные повреждения, угрожали физической расправой и убийством. Когда молодым людям стало мало, они поместили должника в подвал, где продолжали его незаконно удерживать, - уточнил источник.
Продолжались разборки более 16-ти часов. По всей видимости, после этого преступная парочка «выдохлась». Мужчину отпустили, и он обратился в полицию.
Криминальному дуэту грозит уголовное дело по статье «Похищение человека». Молодые люди уже признались в злодеяниях. Максимальный срок лишения свободы за такое преступление - до пятнадцати лет.
Крымчанина, которого парочка удерживала в заложниках, направили на медэкспертизу, где выяснят степень полученных им телесных повреждений.
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