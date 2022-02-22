Фантастические твари и цветы-монстры: 3D-художник из Симферополя создает параллельную вселенную

Алексей Максимов занимается этим уже два года. Раньше анимация была обычным хобби, а теперь это является его основным источником заработка. Фото: Скрнишот из видео

Интернет не перестает удивлять своим разнообразием и универсальностью. Не так давно на просторах Сети появился аккаунт начинающего 3D-художника из Симферополя.

В свой Instagram Алексей Максимов загружает короткие, но очень необычные видео. На них космические корабли летают по улицам города, а на вокзале растут цветы-монстры.

Гуляя по городу, он снимает обычные симферопольские пейзажи, а позже генерирует новую реальность на компьютере. Фото: Скрнишот из видео

Все выглядит как настоящее, но на самом деле это работа 3D-анимации. Пока страничка Алексея еще не набрала миллионы фолловеров. На аккаунт художника подписаны чуть более 300 человек.

ХОББИ СТАЛО РАБОТОЙ

Алексей Максимов занимается этим уже два года. Раньше анимация была обычным хобби, а теперь увлечение стало основным источником заработка. В своей работе Алексей пробовал разное: анимацию, моделирование, vfx (визуальные эффекты. - Прим. Ред.). Но самая любимая фишка художника - объединение реального и нереального.

- Раньше это было обычным хобби, а во время ковида решил немного удариться в 3D-графику. Но вообще несколько лет я занимался репортажной съемкой, работал на свадьбах и снимал новостные сюжеты. Получалось совмещать с основной работой на тот момент - юристом. Но потом все перевернулось, и вот я 3D-аниматор, - говорит КП-Крым Алексей.

Алексей Максимов. Фото: Скрнишот из видео

Гуляя по городу, крымчанин снимает обычные симферопольские пейзажи, а позже генерирует новую реальность на компьютере. Так рождаются фэнтезийные и киберпанковые безумства, напоминающие параллельную вселенную.

В ПРОШЛОМ ЮРИСТ

Когда начался локдаун из-за коронавируса, крымчанин решил полностью поменять свой вид деятельности. В 30 лет он ушел из юриспруденции и, благодаря видео на YouTube, научился создавать необычную графику.

- Самое главное - это идея, как ты хочешь это все преподать. Плюс знание своего инструмента. Так как город Симферополь мой родной, вдохновение само приходит. Бывает идешь по какой-то улице и думаешь: «О, а здесь было бы классно вот это» или «А тут интересно смотрелось бы вот это».

ВДОХНОВЕНИЕ ИЗ ФИЛЬМОВ И КНИГ

Дизайнер признается: он просто обожает смотреть фильмы и читать книги жанра фэнтези. Это помогает ему отвлечься и вдохновиться перед созданием новых роликов.

- Мне просто это все очень интересно. К тому же, не хочется, чтобы такие фантазии или яркие идеи были только в голове. Хочется переносить их в другую плоскость. А так как художник из меня никакой, я нашел другой способ показать то, что у меня в голове. Нужно совмещать несовместимое. Когда ты можешь грамотно это делать, то открывается то загадочное и замечательное, которое вдохновляет тебя и других.

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