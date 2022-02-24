«Комсомолка» адаптировала условия участия в конкурсе крымских мужчин

Фото автора Lukas: Pexels

Конкурс «Самые успешные и мужественные мужчины Крыма и Севастополя 2022» вызвал настоящий ажиотаж. На сегодняшний день зарегистрировано 64 участника из сотни заявок, а число проголосовавших исчисляется тысячами. Но, как выяснилось, не все участники были готовы к честной борьбе. Некоторые использовали сторонние сервисы «накрутки» голосов за деньги.

- Было выявлено несколько человек, которые явно использовали сервисы по «накрутке» голосов, лайки сотнями прибавлялись за слишком короткий промежуток времени. Более того, к некоторым нашим участникам в социальных сетях обращаются неизвестные личности, предлагающие за деньги увеличить количество голосов в конкурсе. Мы призываем всех участников отказаться от такого метода, и честно относится к участию в конкурсе. За все последующие попытки «накрутки» участник будет сниматься с конкурса, - сообщили координаторы онлайн-голосования.

Кроме того, «Комсомолка» сделала возможность проголосовать за выбранного участника только после процедуры верификации.

- Теперь, чтобы поддержать участника, необходимо авторизироваться через одну из социальных сетей. Это поможет избежать дальнейшей массовой «накрутки» голосов, при этом условия для регистрации участников не изменились, - добавили координаторы.

Традиционный конкурс, приуроченный ко Дню защитника Отечества - «Самые успешные и мужественные мужчины Крыма и Севастополя 2022» стартовал 11 февраля. Конкурс проводится в формате онлайн-голосования, которое завершится 28 февраля в 15:00.

Участие в фотоконкурсе могут принять мужчины, проживающие в Республике Крым и городе Севастополе, представляющие одну из 11 номинаций. Принять участие в конкурсе или проголосовать за понравившегося кандидата можно по ссылке.