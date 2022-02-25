«Стараемся не паниковать»: как изменилась жизнь в приграничном Армянске после начала военной операции

Второй день в Армянске царит полная тишина. Изредка лишь слышен рев машин и техники. Фото: Александра Тимощенко

Жизнь приграничных территорий Крыма, которые расположены рядом с Украиной, начала меняться еще в середине февраля. Сначала на дорогах появилась техника, а в поселках стали дежурить военные. Позже границу пересекали беженцы из ДНР и ЛНР. А утром 24 февраля жители Армянска проснулись от звука выстрелов и залпов огня. Многие в страхе решили сразу же уехать из города. И хотя спецоперация началась на территории соседнего государства, местные все равно почувствовали тревогу.

Корреспондент «КП»-Крым узнала у жителей приграничного городка, как изменилась их жизнь после объявления эвакуации и специальной военной операции на территории Донбасса.

ПРОСНУЛИСЬ ОТ ВЗРЫВОВ

Утро 24 февраля для многих в Армянске началось в 6 утра. За окнами раздавались выстрелы и гул военной техники. Российские военные заходили на территорию соседнего государства, в том числе и через Армянск.

Юлия - жительница поселка Перекоп, расположенного рядом с Армянском. Она рассказала, что гул рано утром разбудил почти весь район. Поэтому многие жители Армянска решили выехать из города, чтобы обезопасить себя и своих родных.

- В панике сложно нормально оценивать ситуацию, поэтому начинаешь действовать. Когда я проснулась, первое, что я сделала, - собрала вещи. Мы с мужем сразу уехали из города в Алушту, там у нас живут друзья. Когда уже все успокоилось, вернулись обратно. Сейчас понимаем, что все нормально. Ничего никому не угрожает, - рассказывает Юлия.

Женщина вспоминает: накануне взрывы были слышны в семи километрах от поселка - после того, как российская техника двинулась к украинской границе.

- Но в городе было относительно спокойно. Никакого огня у нас не было, поэтому и переживать не стоило. Сейчас многие даже на работу вышли. Уезжать уже никуда не собираемся. Да и куда мы поедем, мы тут живем всю жизнь.

ВЕСЬ ПОСЕЛОК ОПУСТЕЛ

Второй день в Армянске царит полная тишина. Изредка лишь слышен рев машин и техники. По паркам сейчас никто не гуляет, в кафе и столовых ни одного посетителя. Как рассказала «КП»-Крым Ирина, владелица приграничного ресторана-отеля, в четверг к обеду все успокоилось, поэтому решили выйти на работу.

Ирина владеет рестораном недалеко от границы Украины Фото: Александра Тимощенко

- Деваться было некуда. Мы же должны кормить людей. Тем более рядом с нами стоят наши охранники, они заходили кушали, чай пили. А утром я детей в Красноперекопск отвезла и сразу сюда приехала, чтобы, если что, помогать беженцам. Но пока никто не приехал, у нас вон даже палатки развернули на этот случай. Туда местные приходили, вещи носили и еду.

Все детские площадки опустели Фото: Александра Тимощенко

По словам женщины, жители приграничного поселка начинают потихоньку возвращаться в свои квартиры. Хоть по улицам сейчас почти никто не гуляет, люди стараются не паниковать и помогать нуждающимся.

По паркам сейчас никто не гуляет, в кафе и столовых ни одного посетителя Фото: Александра Тимощенко

- У нас же по всему Крыму эти лагери палаточные развернули. Мы уже неделю собираем продукты и вещи для беженцев. Кто чем может, тем и помогает. Тут главное сохранять спокойствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Город-призрак: что происходит на границе Крыма и Украины

Репортаж из Армянска, расположенного в семи километрах от соседнего государства (подробнее)

Танки в Армянске и палаточный лагерь в Джанкое: последние новости о ситуации в Крыму после начала спецоперации в Украине

«Комсомолка» узнала, как изменилась жизнь на полуострове после начала спецоперации на Донбассе (подробнее)