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Происшествия27 февраля 2022 13:33

Посетители торгового центра «Меганом» в Симферополе эвакуированы из-за сообщения о минировании

В здании нашли подозрительную бесхозную сумку
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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На месте проводятся обследование и проверка территории

На месте проводятся обследование и проверка территории

Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В Симферополе продавцам и посетителям пришлось экстренно покинуть здание торгового центра «Меганом». Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, людей эвакуировали из-за найденной бесхозной сумки.

На место выехали силовики. Проводятся обследование и проверка территории здания.

Напомним, в начале ноября прошлого года по крымской столице прокатилась волна «минирований». Сообщения об оставленной бомбе появились сначала в торговых центрах «Лоцман» и «Центрум», а позже дошли до всех торговых комплексов города. Оказалось, информация была ложной.

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