Пожар в «Меганоме»: стали известны причины эвакуации людей из крупнейшего торгового центра Симферополя
В Симферополе продавцам и покупателям пришлось на время покинуть здание торгового центра «Меганом». В соцсети тут же распространилась информация, что эвакуация произошла из-за пожара.
Но оказалось, что на возгорание никто из сотрудников МЧС никто не выезжал.
- Никаких сигналов в наше ведомство не поступало, - сообщил «КП-Крым» Антон Охременко, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым. – Возможно там просто происходили учения. Наши сотрудники сегодня потушили пожар на рынке «Бородино».
В самом же ТЦ о случившемся инциденте говорят не очень охотно.
- Да, действительно в одном из отделов возникло задымление, - рассказали «Комсомольской правде - Крым» в приемной администрации торгового центра «Меганом». – Людей эвакуировали, но сейчас все нормально. Центр работает в обычном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU