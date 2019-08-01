Пожар в «Меганоме»: стали известны причины эвакуации людей из крупнейшего торгового центра Симферополя

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-01T16:40:24+03:00

В настоящее все отделы функционируют в обычном режиме

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В Симферополе продавцам и покупателям пришлось на время покинуть здание торгового центра «Меганом». В соцсети тут же распространилась информация, что эвакуация произошла из-за пожара.

Но оказалось, что на возгорание никто из сотрудников МЧС никто не выезжал.

- Никаких сигналов в наше ведомство не поступало, - сообщил «КП-Крым» Антон Охременко, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым. – Возможно там просто происходили учения. Наши сотрудники сегодня потушили пожар на рынке «Бородино».

В самом же ТЦ о случившемся инциденте говорят не очень охотно.

- Да, действительно в одном из отделов возникло задымление, - рассказали «Комсомольской правде - Крым» в приемной администрации торгового центра «Меганом». – Людей эвакуировали, но сейчас все нормально. Центр работает в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU