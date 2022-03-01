Крымский полицейский рассказал о съемках и победе в программе «Поле чудес»

Полицейскому удалось не только обойти восемь других игроков - представителей МВД разных регионов России, но и выиграть суперигру. Фото: МВД по Крыму

Летом сотрудник УГИБДД из Крыма Александр Кубик стал победителем телепрограммы «Поле чудес», посвященной 85-летию Госавтоинспекции. О своем опыте герой шоу рассказал КП-Крым.

30 ЛЕТ В ЭФИРЕ

Известная культовая программа «Поле чудес» уже больше тридцати лет выходит в эфиры российского телевидения. Обычно на телепроект приходят девять игроков из разных городов и сел России. Они собираются за барабаном в студии и пытаются отгадать слова, которые зашифровали для них на табло. Победители каждой из игровых троек встречаются в финале, где и определяется человек, который выигрывает главный приз. Прошедшим летом этим счастливчиком стал сотрудник УГИБДД из Крыма Александр Кубик.

ВЫИГРАЛ СУПЕРИГРУ

Полицейскому удалось не только обойти восемь других игроков - представителей МВД разных регионов России, но и выиграть суперигру. Но свой успех он скромно называет «удачей».

- Я очень давно смотрю этот проект. Часто болел за каких-то участников, а потом бац – и сам стал им. Для моей семьи это была очень неожиданная и радостная новость, - говорит КП-Крым Александр.

В финале Кубик правильно ответил на вопрос ведущего Леонида Якубовича:

- В журнале «Автомобиль» в 1910 году сообщалось о просьбе в городскую управу Таганрога назначить комиссию для испытания автомобиля дворянина Бокова, который ходатайствует пользоваться означенным автомобилем для езды по городу. Кто направил в управу эту просьбу?

Крымчанин сходу угадал почти все буквы в слове «полицмейстер».

Фото: МВД по Крыму

«АААВТОМОБИЛЬ!»

По словам Александра, любовь к технике определила не только его профессию, но и главное хобби. Вместе со своим отцом они занимаются реставрацией ретро-автомобилей. В их семейной коллекции на сегодняшний день – две машины ГАЗ М20 «Победа». Хоть они не выезжают их гаража ежедневно, автомобили часто участвуют в разных тематических мероприятиях и парадах.

На «Поле чудес» Александр Кубик приехал вместе со своей семьей – женой Вероникой и сыном Артемом. На телепроекте они выиграли поездку в Санкт-Петербург, ноутбук, компьютер и домашний кинотеатр.

- Если честно, я вряд ли мог поверить в то, что однажды окажусь на федеральном канале, да еще и в такой передаче с Леонидом Якубовичем. Это прям историческое событие! От проекта остались только положительные впечатления, за что я благодарю жизнь!

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