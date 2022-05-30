Редкие пресноводные крабы в Крыму выжили после паводков и жесткой расчистки рек

Крабы обитают у берегов реки Коккозка и Бельбек. Фото: пресс-служба Института биологии южных морей

Осенью прошлого года специалисты тщательно расчищали русла крымских рек после сильных летних паводков. Состояние рек в Бахчисарайском районе возмутило местных жителей, ведь там начали вырубать деревья и уничтожать места обитания речных жителей. Ученые Института биологии южных морей выехали в верховья течения Бельбека, чтобы проверить, как повлияли на жизнь занесенных в Красную книгу России пресноводных крабов семейства Potamidae. Больше всего этих ракообразных раньше обитало в месте, где Коккозка впадает в реку Бельбек.

- В подмытых водой каменистых осыпях, в которые превращены берега Коккозки после расчистки, обнаружены остатки погибших особей пресноводных крабов. Тем не менее, популяция не уничтожена полностью. На дне реки были обнаружены и живые взрослые особи, - сообщили в пресс-службе Института биологии южных морей.

Ученые обследовали верховья течения реки Бельбек. Фото: пресс-служба Института биологии южных морей

Но оценить, насколько уменьшилось количество крабов пока невозможно, отмечают эксперты. Потому что еще не окончился паводковый период, и вода полностью не сошла. Так что, окончательные выводы ученые сделают позже.

- Между тем, мы установили новое местообитание пресноводных крабов в пределах бассейна реки Бельбек. В месте, которое было не затронуто в ходе расчистки русла. Исследования там мы еще ни разу не проводили и даже не знали о его существовании, - рассказывает старший научный сотрудник отдела ихтиологии ФИЦ ИнБЮМ имени А.О. Ковалевского РАН, к.б.н. Евгения Карпова.

Ученые отметили, что очистка русел в нижнем течении Коккозки и реки Бельбек привела к частичному сокращению природных биотопов (участок пространства, занятый определенным видом организмов).

СПРАВКА «КП»

Летом 2021 года ливневые дожди затопили Керчь, Ялту, Бахчисарайский и Ленинский районы полуострова. Стихия подтопила сотни домов, было эвакуировано больше 1700 человек.

В Большой Ялте и Бахчисарайском районе до конца минувшего года расчистили участки на естественных руслах 11-ти рек. Как сообщали в Госкомводхозе Крыма, специалисты убирали завалы, поваленные деревья и гравийно-песчаные наносы.

Пресноводные крабы семейства Potamidae обитает в чистых горных ручьях и реках, размножается только в движущейся воде. Это ракообразное длиной около 5 сантиметров живет не только в Крыму, но и в Южной Европе, на Кавказе, в Центральной Азии.

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