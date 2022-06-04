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Общество4 июня 2022 10:03

Крым открывает курортный сезон черешней по 450 рублей и огурцами по 25

На полуострове продают местную и привозную продукцию
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Черешню привезли с Мелитополя.

Черешню привезли с Мелитополя.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В июне начинается туристический сезон в Крыму. Одна закавыка, если в прошлые года свои коррективы в летний отдых россиян вносила пандемия коронавируса, то в этот раз спецоперация на Украине. Да, на полуостров пока не летают самолеты, но туристы все равно едут на поездах или машинах, чтобы вдоволь поплескаться в теплом морюшке.

Если на материковой части России принято гостей принято встречать хлебом с солью, то в Крым летом едут, чтобы вдосталь наестся фруктов, ягод и овощей. Насколько дорогое это удовольствие?

«Привоз» в Симферополе - крупнейший рынок Крыма.

«Привоз» в Симферополе - крупнейший рынок Крыма.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Ответ на вопрос можно получить, побывав «Привозе» - главном, судя по занимаемой площади, рынке Крыма.

За дешевизной иногда скрывается не совсем качественный товар.

За дешевизной иногда скрывается не совсем качественный товар.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Обед положено начинать с витаминного салата.

- Да у вас просто коммунизм какой-то! – не сдержала эмоций покупательница, увидев на огурцах ценник «15».

Правда «коммунистические» пупырчатые выглядят не очень свежо, да и на ощупь вяловаты, но их «сородичи», которые дороже на 10-20 рублей за кило, очень даже хороши. При одном взгляде уже понятно, что будут упоенно хрустеть на зубах.

На томаты вполне демократичные цены для начала лета.

На томаты вполне демократичные цены для начала лета.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Цена на томаты начинается от 75 рублей.

- Херсон, - так обозначает происхождение этого товара продавец.

Витаминная зелень на рынке в особом почете.

Витаминная зелень на рынке в особом почете.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Укроп, петрушка, салаты, зеленый лук, руккола, базилик – от 15 рублей за пучок.

Пекинская и белокочанная капуста.

Пекинская и белокочанная капуста.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Капуста бывает разная.

Капуста бывает разная.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Вот и добрались до приготовления первого блюда. Средние цена на продукты борщ-набора: свежая капуста – 30-45 рублей за килограмм: свекла – 35-50; морковь – 40-55; лук – 35-50. Причем можно затариться и прошлогодним урожаем, и продукцией только, что привезенной только что с поля.

Можно выбрать клубни разного размера и на любой вкус.

Можно выбрать клубни разного размера и на любой вкус.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

А от ассортимента картофеля, как и цен на этот популярный корнеплод, в глазах рябит. Просто какой-то культ крахмалистых клубней! Цены в зависимости от сорта и размера – 25-80 рублей.

Летние цена на борщ-набор радуют душу и кошелек.

Летние цена на борщ-набор радуют душу и кошелек.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

С борщом, и заодно с основой для вторых блюд разобрались.

Продавцы на все лады нахваливают свой товар.

Продавцы на все лады нахваливают свой товар.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На очереди - десерт. Клубника своими «ценовыми» скачками похожа на доллар.

Месяц тому назад стоила двести с хвостиков, в начале недели всего 80 рублей, а сейчас в пределах 110 – 150, если не брать во внимание лежалую ягоду, которую отдают по 50.

Крымчане покупают недорогую клубнику ящиками, чтобы сделать заготовки для зимы.

Крымчане покупают недорогую клубнику ящиками, чтобы сделать заготовки для зимы.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Вид разный, ценник тоже, но есть и общее – все продавцы божатся, что ягода местная, грунтовая и медовая на вкус.

Черешни пока еще мало, поэтому она и дорогая.

Черешни пока еще мало, поэтому она и дорогая.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На клубнику вполне демократичная цена , чего не скажешь о черешне по 450-500 рублей. Дороговато, да и выбор невелик.

- С Мелитополя привезли. Это совсем рядом - берите ягода свежая и сочная, - бойко отвечает на вопрос расторопная торговка, которая успевает одновременно говорить, взвешивать товар и клацать по кнопкам калькулятора.

Предлагают на рынке и «заморский товар» - бананы, апельсины, авокадо, которые, как правило, здесь дешевле, чем в супермаркетах.

ОФИЦИАЛЬНО

- Дорогая черешня - это так называемая «первомайка» из Мелитополя. Холодная весна отодвинула созревание ранних косточковых, но через пару недель начнется массовый сбор и цены снизятся, - рассказал КП-Крым Директор ООО «Крымский Привоз» Владимир Акишев. - А вот покупку клубники не стоит откладывать. Ягода сейчас идет грунтовая и к середине июня уже закончится. И не без удовольствия нужно отметить, что если в прошлом году цена на клубнику даже в сезон держалась на уровне 200 рублей, то сейчас опустилась ближе к 100.

Руководитель компании также порекомендовал всем посетителям рынка, если у них возникли вопросы или претензии к продавцам, обращаться в администрацию «Привоза», где круглосуточно дежурят сотрудники.

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