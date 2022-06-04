Крым открывает курортный сезон черешней по 450 рублей и огурцами по 25

Черешню привезли с Мелитополя. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В июне начинается туристический сезон в Крыму. Одна закавыка, если в прошлые года свои коррективы в летний отдых россиян вносила пандемия коронавируса, то в этот раз спецоперация на Украине. Да, на полуостров пока не летают самолеты, но туристы все равно едут на поездах или машинах, чтобы вдоволь поплескаться в теплом морюшке.

Если на материковой части России принято гостей принято встречать хлебом с солью, то в Крым летом едут, чтобы вдосталь наестся фруктов, ягод и овощей. Насколько дорогое это удовольствие?

«Привоз» в Симферополе - крупнейший рынок Крыма. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Ответ на вопрос можно получить, побывав «Привозе» - главном, судя по занимаемой площади, рынке Крыма.

За дешевизной иногда скрывается не совсем качественный товар. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Обед положено начинать с витаминного салата.

- Да у вас просто коммунизм какой-то! – не сдержала эмоций покупательница, увидев на огурцах ценник «15».

Правда «коммунистические» пупырчатые выглядят не очень свежо, да и на ощупь вяловаты, но их «сородичи», которые дороже на 10-20 рублей за кило, очень даже хороши. При одном взгляде уже понятно, что будут упоенно хрустеть на зубах.

На томаты вполне демократичные цены для начала лета. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Цена на томаты начинается от 75 рублей.

- Херсон, - так обозначает происхождение этого товара продавец.

Витаминная зелень на рынке в особом почете. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Укроп, петрушка, салаты, зеленый лук, руккола, базилик – от 15 рублей за пучок.

Пекинская и белокочанная капуста. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Капуста бывает разная. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Вот и добрались до приготовления первого блюда. Средние цена на продукты борщ-набора: свежая капуста – 30-45 рублей за килограмм: свекла – 35-50; морковь – 40-55; лук – 35-50. Причем можно затариться и прошлогодним урожаем, и продукцией только, что привезенной только что с поля.

Можно выбрать клубни разного размера и на любой вкус. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

А от ассортимента картофеля, как и цен на этот популярный корнеплод, в глазах рябит. Просто какой-то культ крахмалистых клубней! Цены в зависимости от сорта и размера – 25-80 рублей.

Летние цена на борщ-набор радуют душу и кошелек. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

С борщом, и заодно с основой для вторых блюд разобрались.

Продавцы на все лады нахваливают свой товар. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На очереди - десерт. Клубника своими «ценовыми» скачками похожа на доллар.

Месяц тому назад стоила двести с хвостиков, в начале недели всего 80 рублей, а сейчас в пределах 110 – 150, если не брать во внимание лежалую ягоду, которую отдают по 50.

Крымчане покупают недорогую клубнику ящиками, чтобы сделать заготовки для зимы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Вид разный, ценник тоже, но есть и общее – все продавцы божатся, что ягода местная, грунтовая и медовая на вкус.

Черешни пока еще мало, поэтому она и дорогая. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На клубнику вполне демократичная цена , чего не скажешь о черешне по 450-500 рублей. Дороговато, да и выбор невелик.

- С Мелитополя привезли. Это совсем рядом - берите ягода свежая и сочная, - бойко отвечает на вопрос расторопная торговка, которая успевает одновременно говорить, взвешивать товар и клацать по кнопкам калькулятора.

Предлагают на рынке и «заморский товар» - бананы, апельсины, авокадо, которые, как правило, здесь дешевле, чем в супермаркетах.

ОФИЦИАЛЬНО

- Дорогая черешня - это так называемая «первомайка» из Мелитополя. Холодная весна отодвинула созревание ранних косточковых, но через пару недель начнется массовый сбор и цены снизятся, - рассказал КП-Крым Директор ООО «Крымский Привоз» Владимир Акишев. - А вот покупку клубники не стоит откладывать. Ягода сейчас идет грунтовая и к середине июня уже закончится. И не без удовольствия нужно отметить, что если в прошлом году цена на клубнику даже в сезон держалась на уровне 200 рублей, то сейчас опустилась ближе к 100.

Руководитель компании также порекомендовал всем посетителям рынка, если у них возникли вопросы или претензии к продавцам, обращаться в администрацию «Привоза», где круглосуточно дежурят сотрудники.

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