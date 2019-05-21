«Ешьте от пуза, пока дешевая!»: На Крымском полуострове в разгаре сезон клубники

Симферополь во второй половине мая пахнет очень вкусно: в воздухе витает тонкий клубничный аромат.

М-м-м-м! Объедение и наслаждение! Витамины в чистом виде! Ягоду в городе продают везде: на рынках, просто на улицах и в подземных переходах.

Торговля идет с цивилизованных прилавков, но частенько ящики просто стоят на асфальте.

- Сколько клубники нужно купить, чтобы она вышла подешевле? – озадачиваем вопросом сотрудников одного из местных агропредприятий.

На мини-рынках ягода дороже, чем на оптовых.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- У нас дорого, - отвечают на том конце провода. – Мы же крупными партиями продаем, а килограмм пять по 200 рублей, не дешевле, отдаем. Вам лучше на «Привоз» (оптовый рынок в Симферополе, – От ред.) съездить, там даже по 60 рублей отдают.

- Так дешево? – глаза сами округляются. – Небось, из Турции привезли?

- Да, нет, что вы! Вся клубника местная. Сейчас самый пик сезона - массовое созревание ягоды началось, а девать ее некуда. Курортный сезон пока еще не начался и туристов маловато. Товар нежный скоропортящийся, вот и отдают по дешевке, лишь бы не пропала, - доброжелательно объясняет собеседник.

- Но, как все-таки выбрать, чтобы 100 процентов местная была? – проявляем настойчивость.

- Любую берите, не ошибетесь, сейчас на прилавках вся наша, крымская, - посоветовал знаток. – Если же все-таки сомневаетесь, то попробуйте: наша ягода должна быть обязательно сладкой. Наедайтесь от пуза, пока сезон!

Настало самое лучшее время для покупки душистых ягод.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

К середине июня клубничные реки обмелеют до следующей весны. И цена станет заоблачной: от 300 до 600 рублей за кило.

Аграрии готовы накормить местных жителей и отдыхающих витаминами до отвала, но одними фруктами и ягодами сыт не будешь. Остальные продукты и ГСМ на полуострове дороже, чем на материке. Вся надежда - на запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое, возможно, сделает жизнь на полуострове чуть подешевле. Хотя даже самые отъявленные оптимисты не решаются говорить о том, что ценники в магазинах и торговых центрах станут "материковыми".

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Крым, конечно же, туристы едут не только за свежей клубникой, но и за комфортным пляжным отдыхом. Вот только в мае по этой части Крым прихрамывает на обе ноги. Курортный сезон стартует не раньше июня, а в мае закрыты не то что большинство отелей, но даже и магазины! В курортной Николаевке корреспондент КП-Крым не смогла купить минералки на набережной, а на въезде в Евпаторию пляжи "украшены" мешками с водорослями.

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