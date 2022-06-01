Крымские спелеологи обнаружили новую подземную реку на Чатыр-Даге

Реку обнаружили на горе Чатыр-Даг. Фото: пресс-служба КФУ

Ученые Крымского федерального университета открыли новую подземную реку в пещере Матюшкина на горе Чатыр-Даг.

Реку обнаружили во время экспедиции крымских и севастопольских спелеологов.

Фото: пресс-служба КФУ

- Совместно с коллегами мы провели комплексную экспедицию по исследованию новой карстовой пещеры с постоянным водотоком на плато Чатыр-Даг. Пещера названа в честь севастопольского спелеолога Бориса Матюшкина. При глубине всего порядка 30 метров на дне пещеры имеется постоянный водоток – небольшой ручей. Это первая пещера на карстовом массиве Чатыр-Даг с постоянным водотоком, - отметил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии КФУ Геннадий Самохин.

Изучение подземных карстовых вод поможет ученым понять механизм водообеспеченности Крыма.

Фото: пресс-служба КФУ

Геннадий Самохин рассказал, что с карстового массива Чатыр-Дага берет начало река Салгир. Она же самая протяженная в Крыму. Также у подножия горы выходит Аянский источник, питающий Симферополь почти сто лет, начиная с 1928 года. И практически вся вода из Чатыр-Дага выходит в этом источнике.

Спелеолог также отметил, что 318 пещер Чатыр-Дага занесено в кадастр пещер России. Большинство этих полостей имеет гидрологическую связь с Аянским карстовым источником. Задача спелеологов – определить пути формирования и движения подземной реки Чатыр-Дага.

Фото: пресс-служба КФУ

Ученые смогут дойти до основного русла подземной реки.

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