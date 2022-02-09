В крымскую пещеру «Таврида» с костями саблезубых тигров запустят туристов

Пещеру готовят для экскурсий. Фото: Крымский федеральный университет имени Вернадского/ FB

В Крыму появится еще один популярный туристический объект: в 20-ти километрах от Симферополя можно будет побывать в пещере, где течение трехсот тысяч лет (с 1,8 миллиона до 1,5 миллиона лет назад) жили пещерных медведи, саблезубые тигры и коты, гиены и волки. Нашли здесь и останки самой большой птицы в Северном полушарии - масса тела пернатого достигала 450 килограммов. Уникальный объект обнаружили при строительстве федеральной трассы.

Под землей будут проводить экскурсии. Фото: Крымский федеральный университет имени Вернадского/ FB

- Пещера «Таврида» активно готовится к открытию и меняется прямо на глазах. Предлагаем окунуться в атмосферу будущего туристического комплекса, - такой пост появился на странице "Крымский федеральный университет имени Вернадского" в FB.

Известно, что под экскурсии будут использовать лишь 400 метров пещеры, протяженность которой свыше 1300 метров, а остальное подземелье закроют для научно-исследовательских изысканий.

Под землей разместят экспозиции с найденными здесь костями. Будет что посмотреть и на поверхности, где обустраивают музеи палеонтологии и каменного века, фотозону с фигурками древних животных и ландшафтный парк с растениями, которые похожими на те, что что росли здесь 1,5-2 миллиона лет тому назад.

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