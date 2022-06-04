В Симферополе 4 июня шествием отметили День города 2022

У Симферополя день рождения. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симферополе 4 и 5 июня отмечают День города. Крымской столице исполнилось 238 лет. Основные праздничные мероприятия, как и положено, прошли в центре столичного города. Ярким и динамичным моментом торжества стал марш-шествие.

Симферопольские мажоретки. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Праздничное шествие возглавили мажоретки (девушки в военной или подобной форме, участницы парадов, - От автора) и музыканты эстрадно-духового оркестра.

Шествие прошло по центру Симферополя. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В колонне прошли представители руководства республики и Симферополя, высших учебных заведений, городских учреждений и компаний, национально-культурных автономий.

Мотоклуб «Ночные волки» поддержал праздничную акцию. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Особую нотку мобильности мероприятию придали байкеры из Севастополя, представляющие известный в России мотоклуб «Ночные волки».

Флаг города Симферополя. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Патриоты Крыма и Симферополя прошлись по проспекту Кирова от площади Куйбышева к площади Ленина, где и завершили движение у подножия памятника вождю мирового пролетариата.

Руководители Республики Крым и Симферополя поздравили горожан с праздником. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Руководители Республики Крым и города Симферополя со сцены поприветствовали гостей и жителей Симферополя.

- Непростые времена объединяют сильнее, чем радости. Уверен, что мы пройдем их, несмотря ни на что, обеспечим безопасность нашей Родины – Российской Федерации, поможем братским народам Донецкой и Луганской народных республик, освободим народ Украины от недобитых последователей нацистов, которые сегодня терроризируют мирное население. Уверен, когда мы объединяем наши усилия, нам под силу решить любую задачу, - такое обращение, посвященное празднику, появилось в соцсети на странице Главы РК Сергея Аксенова. - Желаю симферопольцам мирного неба над головой и процветания! Нас поддерживает наш Президент – Владимир Владимирович Путин, нас поддерживает вся наша большая страна.

На праздник пришли жители и гости Симферополя. Фото: Виталий ПАРУБОВ

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