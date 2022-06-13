Пять лучших пляжей в Крыму для отдыха с детьми

В июне на крымских пляжах немноголюдно Фото: Елена КРИВЯКИНА

Если вы планируете отпуск в Крыму с детьми, главный критерий выбора пляжа будет его безопасность и чистота. Поэтому лучше всего выбирать благоустроенные береговые линии с пологим заходом в воду, мелкой галькой и местами в тени. Часто на пляжах также устанавливают водные аттракционы, где не будет скучно детям от пяти лет. Приезжать на отдых в Крым лучше всего с середины июня, когда море уже прогревается до комфортной для купания температуры. Изнуряющего зноя, как в июле, еще нет, и солнце не такое активное. Большой плюс июньского отдыха - отсутствие толп туристов. КП-Крым составила топ-5 лучших пляжей в Крыму для отдыха с детьми.

«Оазис»

Пляж "Оазис" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самые лучшие места для комфортного отдыха с детьми находятся на западном побережье Крыма. В восточной части Евпатории расположился пляж «Оазис». Еще в украинские времена этому пляжу присвоили «голубой флаг» и награду «три ракушки» за чистоту и хорошее благоустройство. Территорию часто убирают от водорослей и мусора. Здесь даже выравнивают песок. Из основных удобств - душ, туалет, раздевалки. У воды есть лабиринт для детей (можно посетить за доплату) и оборудована специальная игровая площадка. А еще можно взять напрокат пластмассовую посуду для малышей, которые любят играть в песке. На берегу работают спасатели, которые внимательно следят за тем, чтобы дети не заплывали далеко от берега.

Как добраться: доехать до пляжа можно от центра Евпатории на любом транспорте города. Выйти нужно на остановке «Трамвайное кольцо» и пройти около 700 метров на восток.

«Робинзон»

На пляже "Робинзон" много морских развлечений Фото: Виталий ПАРУБОВ

Этот пляж тоже находится в Евпатории. Он хорошо благоустроен, хоть и не специализируется непосредственно на отдыхе с детьми. Здесь есть бетонированная (искусственная) часть и песчаная (естественная). Туристы с детьми в основном выбирают песчаную часть. Здесь обычно больше мест для отдыха. Вход в воду пологий, дно песчаное. Есть развлечения для малышей.

На входе на пляж есть раздевалки и камеры хранения, где можно оставить вещи. За дополнительную плату можно арендовать шезлонг и пляжный зонт, посетить душ и туалетные кабинки.

Как добраться: на общественном транспорте нужно доехать до парка Фрунзе или до санатория «Прибой». Подойдут маршруты №6 и 9.

«Баунти»

Пляж "Баунти". Фото: azovsky.ru

Этот пляж с привлекательным «райским» названием расположился в Феодосии в черте города. Здесь песчаный берег. Общая протяженность пляжа - около 200 метров. Так как «Баунти» расположился в Феодосийском заливе, здесь не так часто бывают шторма, а значит, детей не накроет большой волной.

На берегу есть почти все базовые элементы курортной инфраструктуры. Часть из них платная.

Дно здесь пологое и ровное, глубина постепенно нарастает, так что дети могут спокойно плескаться на мелководье. Есть много развлечений для родителей - прокат катамаранов, катание на «банане» и «таблетке». Весь сезон на пляже дежурят спасатели, рядом расположен медпункт.

Как добраться: Чтобы добраться от центра Феодосии, нужно сесть на автобусы № 13, 13А, 14А, 106 или маршрутные такси № 2, 2А, 106. Пляж «Баунти» от железнодорожного вокзала отделяют всего 500 метров. Можно ввести в навигатор адрес ул. Черноморская, 10.

«Динамо»

Пляж "Динамо". Фото: Владимир Новожилов

Этот пляж в Феодосии сравнительно небольших размеров - около трехсот метров в длину. И он не настолько популярен, как, например, основные городские пляжи. Так, что людей здесь даже в разгар сезона будет не так много. Одна его часть покрыта мягким песком, а вторая - бетонным покрытием. Для отдыха с маленькими детьми берег очень подходит, так как спуск в море пологий. Администрация пляжа следит за порядком, так что здесь всегда чисто - нет ни медуз, ни мусора, ни прибившихся водорослей. Инфраструктура здесь небогатая, зато можно в полной мере насладиться шумом прибоя, а не музыкой из кафе на набережной. На пляже есть кабинки для переодевания, душевые, где можно смыть соленую воду, в аренду сдаются лежаки.

Как добраться: нужно будет проехать на маршрутках № 2, 2А, 106, 106Д до остановки «УСБ «Динамо» или до улицы Маяковская. Оттуда до пляжа всего несколько минут ходьбы.

«Скиф»

Пляж "Скиф". Фото: skig-crimea.ru

Ухоженный пляж в Николаевке понравится и детям, и взрослым. Для нежных детских ножек здесь максимально комфортно - береговая линия покрыта песком и мелкой галькой. Заход в море плавный, дно пологое, так что дети могут спокойно резвиться в море. Юные туристы могут также поиграть в пляжный волейбол, спуститься с надувной горки прямо в море, попрыгать на батуте. Для взрослых есть морские прогулки, прокат катамаранов. Можно взять шезлонги и пляжные зонты напрокат.

Как добраться: из Симферополя до Николаевки ходит общественный транспорт. Поездка на личном авто займет в среднем полчаса, а на общественном транспорте - около часа.

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