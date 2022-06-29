«Травмы тяжелые»: рабочих, подорвавшихся на гранате в Ялте, перевели из реанимации

Пострадавшим будет выплачена материальная помощь. Фото: Янина Павленко / Telegram-канал

После сильных ливней во время санитарной очистки дорог в Ялте пострадали сотрудники коммунальной службы «Зеленстрой». Сейчас их перевели из реанимации в отделение травматологии. О состоянии рабочих рассказала глава города Янина Павленко.

- Пациенты проходят дальнейшее лечение. Травмы, к сожалению, тяжелые …. Но врачи справились. Передала, пожелания скорейшего выздоровления от всех ялтинцев, крымчан, лично Главы Республики. Без поддержки не оставим, - отметила она в своем Telegram-канале.

По ее словам, пострадавшим будет выплачена материальная помощь.

Заметим, первая информация о несчастном случае появилась в социальных сетях. Очевидцы утверждали, что коммунальщики серьезно пострадали - одному из рабочих оторвало руку. Как КП-Крым стало известно из собственных источников, причиной происшествия стала взорвавшаяся граната времен Великой Отечественной войны, на которую наткнулись сотрудники коммунальной службы во время уборки территории.

В пресс-службе МБУ «Зеленстрой» КП-Крым не стали комментировать произошедшее, сославшись на нехватку полномочий.

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