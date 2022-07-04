Танцор фаер-шоу едва не сгорел, показывая трюк на набережной в Феодосии

Фото: Скриншот из видео

В самый разгар летнего сезона на набережных крымских курортов собирается много людей. Именно поэтому недалеко от пляжей всегда есть чем заняться. Почти каждые пятьдесят метров там рисуют шаржи художники, играют музыканты и развлекают народ артисты. Однако на прошедших выходных во время фаер-шоу в Феодосии произошел страшный инцидент. Прямо во время выступления артист чуть не сгорел, когда показывал трюки.

О происшествии стало известно из соцсетей. Видео быстро разлетелось по Сети. На кадрах видно, как мужчина ловко справляется с огнем, но в какой-то момент он не справился с огнем. Пламя охватило сначала его лицо, волосы, а потом перешло на одежду. Потушить огонь помогли зрители, которые быстро подбежали к молодому человеку.

Когда приехала «скорая», состояние у артиста уже было тяжелым. Ему быстро оказали всю необходимую помощь и отвезли в больницу.

Как сообщили КП-Крым в Минздраве республики, пациента госпитализировали в ГБУЗ РК «Симферопольскую клиническая больница скорой медицинской помощи №6».

- Сейчас он находится в тяжелом состоянии с ожогами тела, но сейчас все стабильно. Мужчину доставили в Симферополь в целях оказания медицинской помощи по профилю «комбустиология», - отметили в пресс-службе ведомства.

В местной администрации продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, виной всему – некачественный керосин.

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