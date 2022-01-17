В Крыму на трассе «Таврида» загорелся бронетранспортер

К счастью, загоревшаяся бронемашина не стала причиной затора на федеральной трассе. Фото: скриншот видео

Автомобилисты, ехавшие по федеральной трассе «Таврида» в Крыму, стали свидетелями необычного зрелища. На обочине дороги стоял охваченный дымом БТР. Один из проезжющих водителей тут же начал снимать произошедшее на телефон.

- Ничего себе. Не знаю, можно ехать или нельзя. Танк! Горит танк! – говорил удивленный автомобилист, ехавший по федеральной трассе.

Правда, удивленный автомобилист допустил неточность. Дымом был охвачен не танк, а бронетранспортер. По словам очевидцев, дымящийся БТР стоял в районе поворота на село Ароматное Белогорского района.

Как рассказали КП-Крым в республиканском главке МЧС, в результате ЧП никто не пострадал.

- В 12:35 нам поступило сообщение о возгорании БТР, следовавшего в автоколонне. В 12:55 пожар был полностью ликвидирован, - уточнили в ведомстве.

К счастью, загоревшаяся бронемашина не стала причиной затора на федеральной трассе.

Кстати, инциденты с бронемашинами в Крыму отнюдь не редкость. В 2020-м году в Ленинском районе полуострова БТР снес опору ЛЭП, а в середине лета того же года уже другой бронетранспортер утонул в Керченском проливе.

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