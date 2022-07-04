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Общество4 июля 2022 13:18

В Керчи чиновники по ошибке опубликовали личные данные сотни беженцев из Украины

Информация появилась на сайте Госзакупок
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Сейчас по факту публикации на сайте госзакупок администрацией Керчи данных беженцев из Украины и ЛДНР проводится служебная проверка. Фото: Пресс-служба администрации Керчи

Сейчас по факту публикации на сайте госзакупок администрацией Керчи данных беженцев из Украины и ЛДНР проводится служебная проверка. Фото: Пресс-служба администрации Керчи

На сайте Госзакупок появились личные данные беженцев ДНР и ЛНР. Их обнародовали сотрудники Керченской администрации.

Оказалось, в файле оказались контакты более ста приезжих из ЛДНР и Украины. Их данные собирали в местной администрации. А чтобы заполнить документы и обеспечить их кровом и питанием, заключили контракт на пять миллионов рублей. Однако информация о закупке вместе с паспортными данными и всеми контактами оставили в открытом доступе на сайте. В приложение попало почти все: год рождения, серия и номер паспорта и потраченные суммы.

Фото: Скриншот с сайта Госзакупок

Фото: Скриншот с сайта Госзакупок

Почему данные беженцев попали в Сеть - никто не знает. Однако на вопрос «Комсомолки» в администрации города так никто и не ответил. Несмотря на то, что информация на сайте появилась 29 июня, она до сих пор находится в открытом доступе.

Сейчас по факту публикации на сайте госзакупок администрацией Керчи данных беженцев из Украины и ЛДНР проводится служебная проверка. Все виновные будут определены и наказаны, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

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