В Керчи чиновники по ошибке опубликовали личные данные сотни беженцев из Украины

Сейчас по факту публикации на сайте госзакупок администрацией Керчи данных беженцев из Украины и ЛДНР проводится служебная проверка. Фото: Пресс-служба администрации Керчи

На сайте Госзакупок появились личные данные беженцев ДНР и ЛНР. Их обнародовали сотрудники Керченской администрации.

Оказалось, в файле оказались контакты более ста приезжих из ЛДНР и Украины. Их данные собирали в местной администрации. А чтобы заполнить документы и обеспечить их кровом и питанием, заключили контракт на пять миллионов рублей. Однако информация о закупке вместе с паспортными данными и всеми контактами оставили в открытом доступе на сайте. В приложение попало почти все: год рождения, серия и номер паспорта и потраченные суммы.

Фото: Скриншот с сайта Госзакупок

Почему данные беженцев попали в Сеть - никто не знает. Однако на вопрос «Комсомолки» в администрации города так никто и не ответил. Несмотря на то, что информация на сайте появилась 29 июня, она до сих пор находится в открытом доступе.

Сейчас по факту публикации на сайте госзакупок администрацией Керчи данных беженцев из Украины и ЛДНР проводится служебная проверка. Все виновные будут определены и наказаны, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

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