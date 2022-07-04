«Не годятся даже для топки»: что будет с деревьями, пострадавшими от наводнения в Симферополе

От разбушевавшейся стихии пострадали целые поселки, в которых мирно жили люди, обвалились мосты, испортились дороги и сломались деревья. Фото: Пресс-служба администрации Симферополя

После сильного наводнения, которое захватило большую часть Симферополя и Симферопольского района, под воду ушли больше 200 дворовых территорий и домов города. Больше всего воды оказалось у берегов Салгира, который 26 июня вышел из берегов. Всего за несколько часов сильные дожди превратили обычно спокойную реку в бесконечное озеро с бурлящими водопадами.

Деревья падали вместе с бетонными плитами Фото: Александра Тимощенко

От разбушевавшейся стихии пострадали целые поселки, в которых мирно жили люди, обвалились мосты, испортились дороги и сломались деревья. В некоторых местах водой смыло еще недавно посаженные растения и каменную облицовку. Территория вдоль набережной реки сейчас выглядит как после апокалипсиса.

«Комсомолка» решила узнать, как в администрации города будут исправлять последствия наводнения и какие усилия для этого понадобятся.

КАК ПОСЛЕ АПОКАЛИПСИСА

Симферополь оказался не готов к такому количеству воды. Жители города вряд ли помнят, как Салгир выходил из берегов и заливал парки и районы. Тогда из-за сильного потока в русле реки в парке Гагарина собралось больше всего воды. Напор реки здесь был настолько сильным, что смыл все мостики и затопил деревья. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе администрации, некоторые из них еще удастся спасти, но многие придется отправить на свалку.

РАБОТАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

Сейчас вода постепенно уходит. Вдоль реки уже нет таких бурлящих потоков, поэтому коммунальщики постепенно убирают все последствия наводнения.

- Деревья, которые упали, сейчас обследуют специалисты. Если это возможно, их еще приведут в надлежащий вид и установят опоры. А те растения, которые восстановить невозможно, придется убрать. Других вариантов нет, - рассказывают КП-Крым в администрации.

По словам специалиста, в большинстве случаев древесина уже гнилая и не пригодна даже для топки.

Службы продолжают устранять последствия наводнения. Фото: Пресс-служба администрации Симферополя

САДИТЬ БУДУТ ВСЕМ ГОРОДОМ

- Сумму ущерба пока не оценивали, по срокам не скажу. Но чтобы увеличить численность растений вдоль набережной, мы планируем высадку деревьев в осенний период, когда наступят благоприятные для этого условия. Обязательно позовем и симферопольцев.

Также, когда река вернется в свое привычное состояние, рабочие МБУ «Город» начнут ремонт поврежденных секций каменного променада.

По мнению доктора биологических наук, профессора кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета Сергея Иванова, чтобы восстановить пострадавшие деревья, к каждому придется подходить индивидуально.

- В большинстве случаев нужно будет привязывать сваи, чтобы растения смогли продолжить свой рост. Однако для того, чтобы вновь вернуть зеленый вид набережной Салгира, придется высадить новые деревья и тщательно следить за их ростом, - прокомментировал КП-Крым эксперт.

Иванов также добавил, что для того, чтобы избежать плачевных ситуаций, администрации города нужно внимательнее подходить к выбору деревьев и сажать те растения, которые окажутся наиболее приспособленными для таких условий.

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