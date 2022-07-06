ФСБ задержала крымчанина за угрозы расправы над российскими военными, участвующими в спецоперации

В отношении гражданина РФ возбуждено уголовное дело. Фото: УФСБ по РК и Севастополю

Сотрудники ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали гражданина России, которого подозревают в совершении публичных призывов к экстремизму.

По данным правоохранителей, 36-летний житель Евпатории размещал в групповом чате одного из мессенджеров запрещенные материалы. В них он угрожал расправой военнослужащим Вооруженных сил РФ, которые участвуют в спецоперации на Украине. Кроме того, задержанный публично призывал к убийству группы лиц по национальному признаку.

- Следственным отделом УФСБ в отношении гражданина РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

Евпаторийцу грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму симферопольца, который призывал к экстремизму в социальной сети «Вконтакте». Кроме того, жителя Севастополя осудили на полтора года условно за призывы к экстремизму и неуважение к религии. 21-летний парень в соцсетях публично оскорблял чувства верующих, а также открыто призывал к насилию в отношении лиц определенных национальностей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полкило взрывчатки и фашистская символика: ФСБ в Крыму задержала украинского неонациста

У крымчанина нашли самодельную взрывчатку, порох, тротил и пистолет (подробнее)

ФСБ задержала симферопольца за призывы к экстремизму в Интернете

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы (подробнее)