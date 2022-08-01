Поездка длиной в 52 дня: крымчанин на старом «Иже» добрался до Магадана

Антон (справа) и американец Чарли (слева) добрались до Магадана поздней ночью 31 июля. Фото: Антон Юрков\VK

Крымчанин Антон Юрков, на спор отправившийся из Судака до Магадана на мотоцикле «Иж Юпитер» 1989 года выпуска, успешно завершил первую часть своего путешествия. Мужчина успешно добрался до столицы Колымы.

Путешествие автомеханика длилось 52 дня - выехал из Судака Антон 11 июня. До конечной точки крымчанин планировал добраться до конца июля и не нарушил свои планы - мужчина прибыл в Магадан глубокой ночью 31 июля. Как «Комсомолка» рассказывала ранее, до финальной точки крымчанин добирался не один - к нему присоединился байкер из США Чарли Вейсель, отправившийся в кругосветку.

ДРУГ ИЗ АМЕРИКИ

Познакомились мужчины на одном из пит-стопов под Красноярском - у американца сломался байк, и крымский автомеханик вызвался ему помочь. Мужчинам было суждено разъехаться в разные стороны, но Чарльз оказался под таким впечатлением от общения с Антоном, что нашел его номер через знакомых байкеров и «догнал» крымчанина по дороге в Читу.

Американец Чарли Вейсель познакомился с Антоном под Красноярском и решил поехать до Магадана вместе с ним. Фото: Антон Юрков\VK

Несмотря на то, что Чарли ни слова не понимает по-русски, общению мотоциклистов это не мешало - Антон вспомнил школьную программу английского и прекрасно понимал забугорного друга.

История знакомства и «дружбы вне политики» так поразила подписчиков Антона (а их количество за полтора месяца увеличилось в несколько раз почти до 6 тыс. человек), что «болели» наблюдатели не только за Антона, но и за Чарли.

НЕУДАЧИ НЕ ПУГАЛИ

Путешествие Антона не всегда было гладким - несколько раз старенький «Иж» ломался, а однажды крымчанин и вовсе вылетел с дороги. Но ко всему этому мотоциклист был готов - не зря же путешествию он готовился целый год. А профессиональные навыки Антона - мужчина работает автомехаником - помогали в дороге не только ему, но и попутчику из США. Как рассказывает Антон, Harley Davidson Чарльза мало того, что ломался чаще «Ижа», так еще и не оборудован амортизаторами.

Старенький мотоцикл "Иж" Антон собрал с нуля, и двухколесный не подвел хозяина. Фото: Антон Юрков\VK

ДОЛГАЯ ДОРОГА

Путь Антона до Магадана получился более длинным, чем планировалось изначально.

- На данный момент пройдено около 13 тысяч километров, хоть и по карте прогнозировалось всего 11 тысяч, - поделился впечатлениями мотоциклист.

Существенно больше эта цифра у его американского «напарника» - Чарли проехал уже 52 тысячи километров. Столица Колымы, однако, стала финальной точкой в кругосветке Чарльза Вейселя, чего не скажешь о мотопутешествии Антона.

В пути Антон провел 52 дня. Фото: Антон Юрков\VK

НА СПОР ЧЕРЕЗ ВСЮ РОССИЮ

Идея доехать на мотоцикле до Магадана возникла у Антона после спора с другом. Крымчанин заявил, что сможет на старом мотоцикле преодолеть 20 тысяч километров. Поэтому по условиям спора, предмет которого наш герой, кстати, пока не раскрывает, автомеханику из Судака предстоит проделать такой же путь домой.

К мотопутешествию Антон Юрков готовился целый год. Фото: Антон Юрков\VK

Как Антон рассказал «Комсомолке», несмотря на то, что обратная дорога немного тревожит, в Магадане он решил не задерживаться.

- Немного отдохну и дней через пять поеду на мотоцикле назад, - подчеркнул крымчанин.

Выдвигаться обратно Антон планирует через несколько дней - сначала нужно отдохнуть. Фото: Антон Юрков\VK

О своем путешествии мужчина хочет смонтировать фильм. Подписчики Антона, без сомнения, продолжат следить за его приключениями. Уже сейчас соцсети крымского мотоциклиста «ломятся» от поздравлений.

- Мало того, что ты достиг своей цели, еще и помог американцу. Думаю, он бы без тебя не справился, - пишут Антону в соцсетях.

Ждут встречи на обратном пути и другие байкеры, с которым Антон познакомился по пути. Крымчанин стал в мотобратстве настоящей легендой - не каждый бы отважился на такое приключение.

- В таком путешествии я еще никогда не был. Ощущения непередаваемые. Ради этого стоит жить, - заключил Антон.

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