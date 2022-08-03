В Крым пришла настоящая летняя жара Фото: Александра Тимощенко

Отдых в Крыму продолжается, и туристов на полуострове с каждым днем становится больше. Наконец-то холодные течения закончились, и вода на побережье стала более комфортной для купания.

Больше всего море в Крыму прогрелось в Ялте, Алуште, Феодосии и Севастополе. Температура воды у берегов этих курортных городов составляет 25 градусов. Как отмечают синоптики Крымского гидрометцентра, чуть прохладнее купаться будет в Евпатории, где температура морской воды составляет 24 градуса. Комфортная для купания, но более холодная вода сейчас в Черноморском - 22 градуса.

Отметим, что погода в Крыму 3 августа 2022 неустойчивая - на полуострове со 2 по 5 августа включительно действует штормовое предупреждение. Как отмечают синоптики Крымского гидрометцентра, возможны сильные ливни, град, шквал. А в западных и южных регионах полуострова сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 3 августа в Симферополе будет переменная облачность, днем местами пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется до 29 градусов.

В Севастополе в среду также ожидается переменная облачность. Днем синоптики обещают небольшой дождь, а температура воздуха составит 28 градусов.

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