Бросала памятный венок и пританцовывала: в Керчи задержали подозреваемую в осквернении Вечного огня

Странный поступок девушка совершила под воздействием алкоголя. Фото: скриншот из видео

В Керчи задержали вандала, осквернившего памятник Вечному огню. На удивление, это оказалась девушка, причем, уже в сознательном возрасте. Подробностями вопиющего инцидента поделились в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.

Подозреваемой в порче монумента стала 26-летняя местная жительница. Задержали девушку крымские полицейские и сотрудники ФСБ. В отношении хулиганки уже возбудили уголовное дело.

Напомним, 3 августа в ходе мониторинга СМИ сотрудники следственного комитета выявили факт осквернения Вечного огня. Как «Комсомолка» сообщала ранее, неизвестные вандалы несколько сожгли на памятнике Вечному огню пластиковый предмет - он залил горелку и звезду-основание. Вероятнее всего, это были бутылки. Сотрудники керченской мэрии сразу же привели мемориал в порядок, однако, несколькими днями позже хулиганы повторили свой гнусный поступок.

Об осквернении монумента сообщили в мэрии Керчи. Фото: пресс-служба администрации Керчи

К поискам вандалов подключилась полиция, а позже - Следком. Выяснить обстоятельства случившегося следователям поручил глава крымского и севастопольского СК Владимир Терентьев.

Выяснилось, что пластик, который залил горелку, был вовсе не от бутылок. Это оказался памятный венок, который находился рядом.

- Нетрезвая девушка, имея умысел на осквернение постамента Вечного огня, расположенного на улице Театральной, забралась на постамент и танцевала там, после чего бросила находящийся рядом памятный венок на газовую горелку, - рассказали в пресс-службе СК.

Видеозапись странных танцев девушки разместили в социальных сетях, после чего на хулиганку и вышли правоохранители.

Свою вину местная жительница уже признала и раскаялась в содеянном. На данный момент расследование уголовного дела в отношении девушки продолжается.

Расплавленный пластик залил горелку. Фото: пресс-служба администрации Керчи

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