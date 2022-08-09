«Я был изрядно пьян»: охранник рассказал, что предшествовало сексу на барной стойке с посетительницей

На 32-летнего мужчину составлен административный протокол. Фото: МВД по Севастополю
После шокирующего случая в ночном клубе Севастополя, который произошел ночью с 5 на 6 августа в одном их городских баров, в отношении 32-летнего мужчины составлен административный протокол за секс в общественном месте.
Напомним, ночью на прошедших выходных жителей и гостей города-героя шокировал пикантный инцидент. Как рассказал КП-Крым гость молодежной тусовки, в самый разгар вечеринки на барной стойке внезапно появилась девушка, которая разделась и занялась сексом с одним из охранников заведения. Парочка без смущения занималась любовью прямо на глазах у всего танцпола. Видео инцидента попало в руки полицейским. Теперь по факту совершения правонарушения сотрудниками полиции проводится административное расследование.
По словам того самого охранника, в ту ночь он был изрядно пьян, поэтому даже не помнит, как оказался на барной стойке без штанов.
- Как все сложилось, толком не помню, так как был изрядно пьян. Оказался на барной стойке с девушкой, с которой произошел данный факт – факт сексуального характера. С девушкой незнаком. На тот момент не отдавал отчет своим действиям, так как был в определенной эйфории и не понимал, что мне за это грозит, - рассказал виновный полиции.
Теперь на 32-летнего мужчину составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Ему грозит до 15 суток за решеткой.
- Устанавливается местонахождение второй участницы происшествия для привлечения ее к ответственности, - отметили в полиции Севастополя.
Все материалы сотрудники МВД передадут в суд для принятия дальнейших решений.
В полиции также добавили, что уголовное дело также возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ за «незаконные изготовление и оборот порнографических материалов».
- В ближайшее время действиям всех участников административного и уголовного делопроизводства, в том числе администрации ночного клуба, будет дана правовая оценка в рамках действующего законодательства, - заключили в полиции.
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