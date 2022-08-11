В полиции рассказали, какое наказание ждет девушку, занимавшуюся сексом на барной стойке в Севастополе

Скандальная ситуация вызвала большой резонанс. Фото: МВД по Севастополю

После того, как в ночь с 5 на 6 августа севастопольская вечеринка закончилась сексом двух незнакомцев на барной стойке клуба в Севастополе, героев жаркого видео решила отыскать полиция.

Напомним, в тот вечер охранник заведения на глазах у толпы занялся любовью с одной из посетительниц прямо на барной стойке. 32-летнего парня на следующий день поймали правоохранители. Мужчина признался силовикам, что был сильно пьян, и его отправили в изолятор на 14 суток за мелкое хулиганство. А вот главную героиню фильма для взрослых полиция пока не нашла.

Однако, как удалось узнать КП-Крым в пресс-службе МВД по Севастополю, за содеянное раскрепощенную девушку ждет такое же наказание, как и ее напарника - 14 суток в изоляторе.

Заметим, скандальная ситуация вызвала большой резонанс. Пользователи соцсетей почти в каждом паблике обсуждали пикантное видео в одном из баров города-героя, кто-то даже пытался найти героиню ролику. Но, чтобы избежать наказания, она удалила все свои страницы в интернете. Однако в одном из telegram-каналов, якобы принадлежащему негоднице из ночного клуба, появились комментарии девушки по поводу произошедшего. Там же участница пикантной сцены делится откровенными фотографиями, постит свои видео и общается с новыми подписчиками

Кроме двух героев нашумевшего видео, наказание также получит и человек, «сливший» его в Сеть. По информации УМВД Севастополя, ему светит уголовное дело по третьей части статьи 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мне не стыдно»: в Сети появилось неожиданное признание девушки, занимавшейся сексом на барной стойке в Севастополе

Участница пикантного видео из клуба в Севастополе заявила, что секс на барной стойке был пиар-акцией, за которую ей заплатили (подробнее)

«Я был изрядно пьян»: охранник рассказал, что предшествовало сексу на барной стойке с посетительницей

Ему грозит до 15 суток лишения свободы (подробнее)