София Ротару рискует остаться без роскошной виллы в Крыму

«Villa Sofia» была открыта в Ялте еще в 2008 году. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Народная артистка СССР, известная певица и актриса София Ротару недавно публично поддержала Украину, чем вызвала негодование у россиян. Однако самой большой неприятностью для 75-летней артистки может быть лишение своей недвижимости в Крыму.

Как написал экс-депутат Госдумы Роман Худяков на своей странице во «ВКонтакте», роскошный особняк в Ялте, который Ротару выставила за 50 миллионов долларов, певица купила за каких-то 1386 гривен и даже обещала открыть там музыкальную школу для одаренных детей и студию звукозаписи для творческой молодежи. Бывший депутат призвал провести проверку законности этой покупки и в случае выявления несоответствий исполнить обещание звезды.

Фото: Роман Худяков/ВК

- Я понимаю россиян, понимаю жителей Крыма, хочется изъять – да и все. Но мы так не поступаем. Тем не менее проверка законности приобретения исторического особняка, а также налоговая проверка, в ближайшее время будут запущены. И если выявятся нарушения, можно по факту судебного разбирательства передать его музыкальной школе или студии звукозаписи, - отметил Худяков.

Напомним, «Villa Sofia» была открыта в Ялте еще в 2008 году. Больше десяти лет гостиница занимала ведущие позиции на крымском курортном рынке, но в 2019 году понесла серьезные убытки и закрылась на реновацию. С того момента об отеле не появлялось никакой информации. Однако, по данным источника КП-Крым, украинская певица действительно решила тайно продать свой элитный отель. По разным данным, его цена может достигать 25 миллионов евро.

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