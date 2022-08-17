В Крыму ФСБ задержала шесть участников террористической группировки из Украины

Деятельность террористов координировалась с территории Украины Фото: "КП" Архив

ФСБ пресекли деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в Крыму, сообщили в Центре общественный связей ФСБ России.

- В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в городах Джанкой и Ялта нейтрализована законспирированная ячейка террористической организации, состоящая из шести граждан России, - сообщили в ведомстве.

Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, деятельность террористов координировали с территории Украины. Власти соседнего государства пытались использовать любые возможности для того, чтобы нарушить покой на полуострове.

- Но каждый успех наших спецслужб уменьшает шансы наших врагов достичь своих целей. Благодарю сотрудников ФСБ за профессиональную и эффективную работу, - заметил Аксенов.

В ФСБ также добавили, что эмиссары «Хизб ут-Тахрир»* работали под прикрытием и вербовали в свои ряды россиян из числа местных мусульман. По местам жительства террористов были проведены обыски. Там изъяли пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся при ведении террористической деятельности.

На членов организаций возбуждены уголовные дела. Все оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

*запрещенная решением Верховного суда России в 2003 году экстремистская организация

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