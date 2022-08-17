Взрывы продолжались в течение суток. Фото: соцсети

Больше суток прошло с момента, когда произошли взрывы в Крыму под Джанкоем. ЧП случилось 16 августа на территории воинской части села Майское. Позже в Минобороны РФ сообщили, что произошла детонация боеприпасов, случившееся было признано диверсией. Кроме того, местные власти объявили режим ЧС после взрывов в Джанкойском районе.

ВЗРЫВЫ В КРЫМУ ПОД ДЖАНКОЕМ 17 АВГУСТА ПРЕКРАТИЛИСЬ

На утро 17 августа в месте взрывов пожар еще не потушили.

- Последняя детонация была в 08.15-08.20 утра. Будет выделено два пожарных вертолета МЧС и Росгвардии. Еще два небольших очага тлеет, есть риски возгорания и детонации. Но до 14.00 планируем поднять в воздух всю технику и закончить тушение пожара, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, находящийся на месте ЧП.

По его словам, Следственный комитет уже начал обход зданий и помещений, которые были повреждены после взрыва. По итогу будет оценен ущерб и приняты процессуальные решения.

- После Следкома заходят наши группы административных комиссий. Сформировано больше 15 групп, которые будут работать, принимать заявки от жителей. Часть заявок примут в школе, а часть - на местах повреждений.

КОМПЕНСАЦИИ МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ ПОСЛЕ ВЗРЫВОВ В ДЖАНКОЕ

Также Сергей Аксенов отметил, что жителям Джанкойского района полагаются компенсационные выплаты, которые будут осуществляться по такой же схеме, как после ЧП в Новофедоровке. За поврежденное имущество заплатят от 10 до 100 тысяч рублей. На выплаты будут выделены средства из регионального бюджета, частично возможно, и из федерального.

- Вчера переговорил с Маратом Хуснуллиным (заместитель председателя правительства РФ - ред.) и Назаровым Сергеем (замминистра по экономическому развитию РФ - ред.). Мы договорились о том, что федеральный центр окажет помощь в случае необходимости. У нас там есть поврежденные дома военнослужащих. В данном случае не сможем делать выплаты из республиканского бюджета, но все равно найдем возможность, как оказать им поддержку, - уточнил глава РК.

В ближайшие дни в Джанкойском районе начнется субботник после ЧП. Наводить порядок и убирать после взрывов боеприпасов местным жителям будут помогать 400-500 человек.

ПОСЛЕ ДЖАНКОЙСКОГО ЧП ВО ВРЕМЕННЫХ ПУНКТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ НАХОДИТСЯ ОКОЛО 200 ЧЕЛОВЕК

При этом 170 человек находятся в пунктах временного размещения, их обеспечили горячим питанием. Эвакуированных поселили, по данным главы республики, на базе учебных учреждений в Красногвардейском, Джанкойском и Нижнегорском районах. Все остальные жители находятся у родных и близких.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Вышел на улицу и увидел черные клубы дыма" : очевидцы рассказали о взрывах в селе Майское в Крыму

Местные жители проснулись в шесть утра от громких хлопков (подробнее)

В Минобороны РФ сообщили о причине возгорания в селе Майское 16 августа 2022

В Минобороны сообщили о детонации боеприпасов в селе Майское Джанкойского района Крыма (подробнее)