ЧП, произошедшее в Джанкойском районе, случилось из-за диверсии. Фото: Соцсети

После детонации боеприпасов в воинской части в селе Майское Джанкойского района 16 августа объявлен режим ЧС, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В шесть утра местные жители услышали в селе Майское под Джанкоем взрывы 16 августа 2022 года. На место происшествия в срочном порядке выехал Сергей Аксенов.

Многочисленные очевидцы активно публикуют видео пожара в Майском под Джанкоем в соцсетях.

Напомним, как сообщили в Минобороны РФ, на территории воинской части произошла детонация хранившихся боеприпасов. Позже в ведомстве заявили о том, что ЧП, произошедшее в Джанкойском районе, случилось из-за диверсии.

Что известно о ситуации на данный момент

РЕЖИМ ЧС В КРЫМУ НОСИТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

По словам Сергея Аксенова, в настоящее время проведена эвакуация жителей из сел Азовское и Майское. Глава республики добавил, что недалеко от места происшествия на дороге были разбросаны единичные снаряды. Их уничтожают саперы.

- Мы в режиме ЧС находимся, - отметил глава республики комментируя обстановку в Джанкойском районе.

КАК ДОЛГО ПРОДЛИТСЯ РЕЖИМ ЧС ПОСЛЕ ВЗРЫВОВ В МАЙСКОМ В КРЫМУ

На прошлой неделе взрывы произошли в селе Новофедоровка. Тогда, по данным Министерства обороны, случилась непроизвольная детонация авиаснарядов. После этого власти республики ввели режим ЧС муниципального характера. Правда, о том, сколько он продлится, в руководстве республики не уточнили. После взрывов в Майском режим ЧС был расширен до регионального масштаба. Сроки окончания особого режима пока не названы.

ОБСТАНОВКА НА КУРОРТАХ В КРЫМУ ПОСЛЕ ВЗРЫВОВ В МАЙСКОМ ПОД ДЖАНКОЕМ

В Министерстве курортов Республики Крым заверили, что в излюбленных среди туристов местах отдыха обстановка спокойная. Отдыхающим ничего не грозит.

- Всех курортных регионах Крыма ситуация спокойная и контролируемая, вся туристическая инфраструктура работает в штатном режиме, - рассказали в ведомстве.

ИЗМЕНЕНИЯ РАСПИСАНИЯ ПОЕЗДОВ ПОСЛЕ ВЗРЫВОВ В МАЙСКОМ

Крымская железная дорога изменила маршрут следования поездов из Крыма в связи с ЧП со взрывами на складе боеприпасов под Джанкоем. Поезда, следующие в города России, теперь будут отправляться из Владиславовки.

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