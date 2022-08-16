ЧП в Джанкойском районе произошло около 6 часов утра 16 августа
Фото: Архив "КП"
Утро вторника на севере Крыма началось неспокойно. Местные жители услышали в селе Майское под Джанкоем взрывы 16 августа 2022 года. На место происшествия незамедлительно выехал глава республики Сергей Аксенов. Видео взрывов в Майском под Джанкоем в Крыму 16 августа 2022 публикуют в соцсетях очевидцы происшествия.
Как сообщили в Минобороны РФ, на территории воинской части произошла детонация хранившихся боеприпасов.
Позже министерство обороны назвало ЧП под Джанкоем диверсией. Ущерб был нанесен ряду гражданских объектов.
- Пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой. Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий, - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Из-за инцидента власти Крыма приняли решение эвакуировать жителей близлежащих к месту взрывов сел - Азовское и Майское. По последним данным, которые сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, число эвакуированных граждан достигло 3 тысяч человек.
Люди будут временно размещены в школах сел Кондратьево, Табачное и Победное. Все расходы производятся за счет средств резервного фонда.
По данным крымского Минздрава, в результате ЧП пострадало два человека. Одному из них была оказана амбулаторная помощь, он отправлен домой.
Второго пострадавшего прооперировали. Он получил травмы с осколочным ранением ноги. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести. Угрозы для жизни, к счастью, нет.
Полная картина повреждений инфраструктуры будет только после того, как на территории воинской части завершится детонация боеприпасов, однако, уже сейчас есть данные о пострадавших домах. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, есть несколько сгоревших частных домов. Сейчас эти домовладения оцеплены.
По словам Аксенова, зона оцепления выставлена в 5-километровом радиусе от места детонации.
В связи с ЧП в селе Майское для поездов сокращен маршрут. Людей, следующих с материка, высаживают в поселке Владиславовка, расположенном в 15 км от Феодосии, и пересаживают в поезда дальнего следования.
В 13:30 автобусы отправились во Владиславовку, чтобы доставить людей на поезд по направлению Симферополь - Смоленск. Также в 16:00 отправятся автобусы, чтобы пассажиры пересели в поезд, который поедет в Москву.
По данным на 16 августа задерживаются семь составов - поезда по направлению Москва - Севастополь, Москва - Симферополь, Санкт-Петербург - Евпатория и Мурманск - Севастополь.
Все вопросы, связанные с движением других поездов, решаются в рамках созданного оперативного штаба.
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