Пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции. Фото: пресс-служба Крымской железной дороги\Руслан Истомин
Маршрут поездов в Крым сокращен после ЧП со взрывом боеприпасов под Джанкоем. Власти Крыма приняли решение останавливать все следующие с материка пассажирские поезда на станции Владиславовка, расположенной в 15 км от Феодосии. Как сообщил руководитель республики Сергей Аксенов, такие меры приняты после консультации с руководством Крымской железной дороги.
- Пассажиров будут пересаживать на автобусы. До ближайших автостанций будет полностью организован развоз людей, - подчеркнул Сергей Аксенов.
Напомним, около 6 утра 16 августа на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в селе Майское Джанкойского района произошло возгорание. Как сообщили в Минобороны России, на месте произошла детонация хранившихся боеприпасов.
Новый маршрут поездов в Крым уже составили. Как сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко, три поезда дальнего следования, которые прибыли в Республику Крым передислоцированы на станцию в Феодосии.
РАЗВОЗИТЬ БУДУТ НА АВТОБУСАХ
Чтобы развезти людей, которые ехали на поездах, запущено порядка 34 автобусов. Они уже выехали в район Феодосии.
- Автобусы выдвинулись с разных регионов в точку прибытия поездов. Они обеспечат беспрепятственную доставку людей до мест назначения, - уточнил Николай Лукашенко.
По информации советника главы Крыма Олега Крючкова, в результате разлета боеприпасов незначительно поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя.
- Ведутся восстановительные работы. О возобновлении движения сообщим дополнительно, - отметил Олег Крючков.
КАК БУДУТ ХОДИТЬ ПОЕЗДА В КРЫМ
Из-за детонации боеприпасов под Джанкоем, на полуострове задержаны семь поездов. Движение железнодорожного транспорта приостановлено в районе станции Азовская. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
- Задерживаются семь составов. Шесть в Крым, один - с полуострова. Перевозка пассажиров до станции назначения в Крыму будет осуществлена автобусами. Сейчас поезда задерживаются от одного часа до трех, - рассказала официальный представитель перевозчика Александра Кудрявцева.
В настоящий момент пассажиры поезда №28 высажены на станции Владиславовка. Перевозка пассажиров до станции назначения в Крыму будет осуществлена автобусами.
По данным на 16 августа задержаны следующие поезда:
92 по направлению Москва - Севастополь
28 по направлению Москва - Симферополь
180 по направлению Санкт-Петербург – Евпатория
183 по направлению Мурманск - Севастополь.
Как уточнили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс», на данный момент запрошены автобусы на перевозку пассажиров к другим станциям. Ожидается, перевозить пассажиров автобусами начнут в течение часа. Все вопросы, связанные с движением других поездов, решаются в рамках созданного оперативного штаба.
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