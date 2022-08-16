Пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции. Фото: пресс-служба Крымской железной дороги\Руслан Истомин

Маршрут поездов в Крым сокращен после ЧП со взрывом боеприпасов под Джанкоем. Власти Крыма приняли решение останавливать все следующие с материка пассажирские поезда на станции Владиславовка, расположенной в 15 км от Феодосии. Как сообщил руководитель республики Сергей Аксенов, такие меры приняты после консультации с руководством Крымской железной дороги.

- Пассажиров будут пересаживать на автобусы. До ближайших автостанций будет полностью организован развоз людей, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Напомним, около 6 утра 16 августа на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в селе Майское Джанкойского района произошло возгорание. Как сообщили в Минобороны России, на месте произошла детонация хранившихся боеприпасов.

Новый маршрут поездов в Крым уже составили. Как сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко, три поезда дальнего следования, которые прибыли в Республику Крым передислоцированы на станцию в Феодосии.

РАЗВОЗИТЬ БУДУТ НА АВТОБУСАХ

Чтобы развезти людей, которые ехали на поездах, запущено порядка 34 автобусов. Они уже выехали в район Феодосии.

- Автобусы выдвинулись с разных регионов в точку прибытия поездов. Они обеспечат беспрепятственную доставку людей до мест назначения, - уточнил Николай Лукашенко.

По информации советника главы Крыма Олега Крючкова, в результате разлета боеприпасов незначительно поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя.

- Ведутся восстановительные работы. О возобновлении движения сообщим дополнительно, - отметил Олег Крючков.

КАК БУДУТ ХОДИТЬ ПОЕЗДА В КРЫМ

Из-за детонации боеприпасов под Джанкоем, на полуострове задержаны семь поездов. Движение железнодорожного транспорта приостановлено в районе станции Азовская. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

- Задерживаются семь составов. Шесть в Крым, один - с полуострова. Перевозка пассажиров до станции назначения в Крыму будет осуществлена автобусами. Сейчас поезда задерживаются от одного часа до трех, - рассказала официальный представитель перевозчика Александра Кудрявцева.

В настоящий момент пассажиры поезда №28 высажены на станции Владиславовка. Перевозка пассажиров до станции назначения в Крыму будет осуществлена автобусами.

По данным на 16 августа задержаны следующие поезда:

92 по направлению Москва - Севастополь

28 по направлению Москва - Симферополь

180 по направлению Санкт-Петербург – Евпатория

183 по направлению Мурманск - Севастополь.

Как уточнили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс», на данный момент запрошены автобусы на перевозку пассажиров к другим станциям. Ожидается, перевозить пассажиров автобусами начнут в течение часа. Все вопросы, связанные с движением других поездов, решаются в рамках созданного оперативного штаба.

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